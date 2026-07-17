1 ساعت پیش

کشورهای عراق و سوریه در واشنگتن، یادداشت تفاهمی را برای بازسازی خط لوله انتقال نفت خام بین "کرکوک – بانیاس" امضا کردند. بر اساس این توافق، قرار است شرکت آمریکایی "شورون" مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده بگیرد.

این اقدام در چارچوب امضای ۵۰ توافق‌نامه و یادداشت تفاهم میان عراق و ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد که ارزش کل آن‌ها به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد.

ایالات متحده از این گام استقبال کرده و سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا از امضای یادداشت تفاهم تاریخی میان دولت‌های عراق و سوریه در خصوص بازسازی خط لوله نفت خام بین دو کشور استقبال می‌کند.

در این بیانیه همچنین آمده است که این پروژه زیرساختی و راهبردی، از طریق توسعه مناسبات منطقه‌ای و شکوفایی اقتصادی، به تقویت امنیت و ثبات کمک خواهد کرد. سفارت آمریکا در پایان تأکید کرده است که شرکت‌های آمریکایی نقشی کلیدی در اجرای این پروژه ایفا خواهند کرد.