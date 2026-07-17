فواد حسین: فشارهای گستردهای برای کشاندن عراق به جنگ وجود دارد
وزیر امور خارجهی عراق ضمن اعلام مخالفت بغداد با گسترش درگیریهای منطقهای، از تلاشها برای انحصار سلاح در دست دولت خبر داد.
فواد حسین، وزیر امور خارجهی عراق فدرال، در یک گفتگوی تلویزیونی، اطلاعات مهمی را دربارهی وضعیت کنونی عراق و منطقه فاش کرد.
وی با تأکید بر اینکه عراق مخالف تداوم و گسترش جنگ در منطقه است، تصریح کرد که فشارهای بسیار زیادی بر این کشور وارد میشود تا عراق نیز به طور مستقیم درگیر این جنگ شود.
خسارات جانی و اقتصادی ناشی از تنشها
وزیر امور خارجهی عراق اظهار داشت که این کشور به دلیل تنشهای موجود، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ کشته داشته و خسارات مادی فراوانی را متحمل شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که از زمان آغاز درگیریها، فرآیند صادرات نفت عراق نیز متوقف شده است.
وضعیت گروههای مسلح و روابط منطقهای
فواد حسین در خصوص فعالیت گروههای مسلح اشاره کرد که تلاشها برای انحصار سلاح در دست دولت ادامه دارد.
وی اعلام کرد که سه گروه مسلح به طور عملی روند تحویل سلاحهای خود را آغاز کردهاند، اما موضع گروههای "کتائب حزبالله و جنبش نوجبا" برای تحویل تسلیحات هنوز نهایی نشده است.
وی در پایان بر تمایل عراق برای برقراری بهترین روابط با کشورهای حوزهی خلیج تأکید کرد و ضمن محکوم کردن هرگونه حمله به این کشورها، آمادگی بغداد را برای همکاریهای امنیتی و تبادل اطلاعات اعلام داشت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که از ۲۸ فوریه و آغاز تنشها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، گروههای مسلح در عراق حملاتی را علیه پایگاههای آمریکا و مناطقی در اقلیم کوردستان انجام دادهاند.