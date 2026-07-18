اجرای ۶ پروژهی جدید و راهبردی گردشگری در استان سلیمانیه
مدیریت گردشگری سلیمانیه از آغاز مراحل اجرایی شش پروژهی بزرگ سرمایهگذاری با هدف تغییر چهرهی توریستی این شهر و جذب گردشگران بیشتر خبر داد.
دولت اقلیم کوردستان در راستای توسعهی بخش گردشگری در استان سلیمانیه، مقدمات اجرای شش پروژهی راهبردی را فراهم کرده است. این پروژهها که هماکنون در مرحلهی طراحی و تدوین "سایتپلان" قرار دارند، با هماهنگی وزارتخانههای برنامهبندی و شهرداری و همکاری مدیریتهای ذیربط گردشگری سلیمانیه نهایی شدهاند.
مکان اجرای این پروژهها به دقت مکانیابی شده و بخش عمدهی آنها در مناطق "چقچق" و تفرجگاه "سرچنار" احداث خواهند شد. این مناطق به دلیل وسعت و شرایط زیستمحیطی مناسب، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران مناطق مرکزی و جنوبی عراق هستند؛ از این رو دولت در نظر دارد با ایجاد فضاهای مدرن، ظرفیتهای توریستی این منطقه را ارتقا دهد.
هدف از این اقدامات، تنها افزایش مراکز تفریحی نیست، بلکه ایجاد تحولی بنیادین در سیمای گردشگری سلیمانیه و ارتقای سطح خدماترسانی به استانداردهای نوین است تا این شهر به قطب پیشرفتهی گردشگری در منطقه تبدیل شود.