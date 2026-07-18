صادرات روزانه ۱۵۰۰ تُن محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مرکز و جنوب عراق

3 ساعت پیش

وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان با اطمینان‌بخشی به کشاورزان کورد، اعلام کرد که روند صادرات محصولات داخلی به استان‌های عراق بدون هیچ مانعی ادامه دارد.

قارمان قادر، سخنگوی وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تُن از محصولات کشاورزی کشاورزان اقلیم کوردستان از طریق ایست‌های بازرسی موصل به مناطق مرکزی و جنوبی عراق صادر می‌شود. وی تأکید کرد که توافق‌های لازم با بغداد بر اساس تقویم زراعی مشترک انجام شده و هیچ مشکلی در روند ارسال محصولات وجود ندارد.

حمایت دولت از تولیدات داخلی

سخنگوی وزارت کشاورزی تصریح کرد که محدودیت‌های موجود تنها شامل محصولات وارداتی خارجی است و محصولات داخلی طبق توافقات دوجانبه به راحتی جابه‌جا می‌شوند. وی از کشاورزان کورد خواست در صورت بروز هرگونه ممانعت در ایست‌های بازرسی، مراتب را به سرعت به وزارتخانه اطلاع دهند تا از طریق نمایندگان رسمی در بغداد پیگیری شود.

لزوم رعایت استانداردهای قانونی

وزارت کشاورزی تأکید کرد که کشاورزان باید پروتکل‌های ابلاغی را رعایت کنند؛ از جمله استفاده از فرم‌های یکپارچه اقلیم کوردستان و عراق که دارای مهر، امضا و تأییدیه رسمی دولت اقلیم کوردستان باشد. رعایت این ضوابط قانونی، امنیت مسیرهای تجاری و تداوم صادرات محصولات کشاورزان را تضمین می‌کند.