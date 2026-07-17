1 ساعت پیش

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های ترکیه (آفاد) از وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵ درجه در مقیاس ریشتر در شمال کوردستان و ایجاد رعب و وحشت در چندین استان خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان آفاد، این زمین‌لرزه در ساعت ۰۶:۲۰ بامداد امروز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵) در منطقه‌ی ملطیه قدیم رخ داده است. به دلیل شدت این زلزله، ساکنان استان‌های ملطیه جدید، الازیغ، سمسور (آدیامان)، درسیم و رها (اورفا) لرزش را کاملاً احساس کردند.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که شدت زمین‌لرزه باعث ترس و دلهره‌ی شدید میان شهروندان شده و بخش بزرگی از مردم خانه‌های خود را ترک کرده و به فضاهای باز و میادین شهر پناه برده‌اند. سازمان آفاد در بیانیه‌ی تکمیلی خود اعلام کرد که وضعیت در مناطق زلزله‌زده به حالت عادی بازگشته است و به مردم اطمینان داد که نگرانی خاصی وجود ندارد. تا این لحظه گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مادی گسترده مخابره نشده است.