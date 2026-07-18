نخستوزیر عراق: تفاهم با خزانهداری آمریکا گامی راهبردی در اصلاحات بانکی است
علی فالح زیدی از تفاهم میان بانک مرکزی عراق و وزارت خزانهداری ایالات متحده استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پیوستن به سیستم مالی جهانی دانست.
علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، روز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵)، در پیامی در پلتفرم "ایکس" اعلام کرد که تفاهمات جدید میان بانک مرکزی عراق و وزارت خزانهداری آمریکا، نشاندهندهی موفقیت مسیر اصلاحات مالی دولت است. وی تأکید کرد که این اقدامات، اعتماد به نظام بانکی عراق را تقویت کرده و افقهای گستردهتری را پیش روی اقتصاد ملی و سرمایهگذاری قرار میدهد.
نخستوزیر عراق تصریح کرد که آمادهسازی هفت بانک عراقی برای بازگشت به کانالهای بانکی خارجی و انجام معاملات با ارزهای مختلف، مقدمهای برای بازیابی صلاحیت آنها در کار با دلار آمریکا است. این روند پس از تکمیل شرایط حکمرانی و پایبندی به استانداردهای بینالمللی صورت میگیرد.
زیدی بر تداوم حمایت از اصلاحات مالی و بانکی و تثبیت اصول شفافیت تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این رویکرد در راستای منافع ملی عراق بوده و جایگاه اقتصادی کشور را در سطوح منطقهای و بینالمللی به شکل چشمگیری تقویت خواهد کرد. این تحولات در حالی صورت میگیرد که نخستوزیر عراق در صدر هیئتی بلندپایه برای توسعهی روابط راهبردی در واشینگتن به سر میبرد.