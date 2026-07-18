امضای ۴۸ توافقنامه و یادداشت تفاهم راهبردی میان عراق و ایالات متحده
علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، در جریان سفر به واشینگتن بر روند امضای دهها توافقنامه همکاری در بخشهای انرژی، اقتصاد و بازرگانی نظارت کرد.
دفتر نخستوزیری عراق روز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، بر امضای ۴۸ توافقنامه و یادداشت تفاهم میان بخشهای دولتی و خصوصی عراق و ایالات متحده نظارت داشته است. این توافقنامهها نقشه راه روشنی برای همکاریهای اقتصادی و مالی میان دو کشور ترسیم کرده و روابط دوجانبه را به سطحی پیشرفته از تبادلات سودمند ارتقا میدهد.
در این بیانیه آمده است که توافقنامههای مذکور شامل همکاری میان وزارتخانههای نفت و نیرو با شرکتهای بینالمللی نظیر "اکسون موبیل"، "کیبیآر"، "جیئی ورنووا"، "شل" و "هالیبرتون" است. همچنین قراردادی میان سازمان رسانه و ارتباطات عراق با شرکت "استارلینک" جهت معرفی و ارائه خدمات نوین ارتباطی به امضا رسیده است.
بخش دیگری از این تفاهمنامهها به تمدید خط لوله نفت بانیاس در دریای مدیترانه، همکاریهای آموزشی و تولید دارو اختصاص دارد. همچنین توافقهایی با شرکتهای "پپسیکو" و "فریتو لای" جهت توسعه بخش کشاورزی و ایجاد شراکتهای صنعتی و تجاری منعقد شده است. حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، تأکید کرد که هدف اصلی سفر زیدی به واشینگتن، توسعه همهجانبه روابط اقتصادی میان دو کشور است.