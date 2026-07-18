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رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، حملات اخیر به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، بی‌احترامی به خون شهروندان و تهدیدی علیه امنیت ملی کشور دانست.

امروز شنبه (۲۷ تیر ۱۴۰۵ / ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶)، علی قره‌داغی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با تاکید بر اینکه این تجاوزات همانند حملات گذشته به قطر و دیگر نقاط کاملاً مردود است، تصریح کرد: دولت عراق در صورت هرگونه سکوت یا کوتاهی در دفاع از حاکمیت ارضی خود، مسئولیت کامل عواقب آن را بر عهده خواهد داشت. وی همچنین از بغداد خواست تا اقدامات جدی سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی را برای محافظت از کشور و شهروندانش به کار گیرد.

قره‌داغی در ادامه افزود: ایستادن در کنار اقلیم کوردستان در شرایط کنونی، صرفاً یک موضع سیاسی اختیاری نیست، بلکه یک وظیفه ملی و الزام‌آور است؛ چرا که امنیت کوردستان بخشی تفکیک‌ناپذیر از امنیت کل عراق است و هرگونه حمله به این اقلیم، حمله به تمامیت ارضی عراق محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پایان تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که عراق موضعی یکپارچه و قاطع برای پایان دادن به این تجاوزات و رد سیاست "عمل انجام‌شده" اتخاذ کند. وی خاطرنشان کرد که حاکمیت عراق و خون فرزندانش خط قرمزی است که به هیچ وجه قابل مذاکره نخواهد بود.