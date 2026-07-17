حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاههای آمریکا در سه کشور منطقه
سپاه پاسداران در پاسخ به حملات ایالات متحده، مراکز نظامی و پشتیبانی نیروهای آمریکایی را در کویت، اردن و بحرین هدف قرار داد.
تلویزیون رسمی ایران روز شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور در واکنش به حملات ایالات متحده به خاک ایران، مجموعهای از حملات نظامی را علیه اهداف ارتش آمریکا در کشورهای کویت، اردن و بحرین انجام داده است. طبق بیانیهی سپاه پاسداران، بامداد امروز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵)، حملات سنگینی به پایگاهها و مراکز پشتیبانی نیروی زمینی آمریکا در پایگاههای "عریفجان و مرکز نظارتی پایگاه علی سالم" در کویت صورت گرفته است.
سپاه پاسداران تأکید کرد که در کویت، یک انبار مهمات در پایگاه عدیری و چندین ساختمان فرماندهی در پایگاه علی سالم هدف قرار گرفته و تعدادی از پلهای ارتباطی و مواصلاتی نیز تخریب شدهاند. در بخشی دیگر از این عملیات، پهپادهای ایرانی تانکرهای سوخت ارتش آمریکا را در پایگاه ازرق در خاک اردن هدف قرار دادند. همچنین یک پایگاه هوایی آمریکا در بحرین نیز مورد حمله قرار گرفته است.
سپاه پاسداران در پیامی هشدارآمیز به کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی اعلام کرد: "کشورهایی که خاک خود را به میدانی برای تجاوز و حمله به ایران تبدیل کردهاند، باید بهای میزبانی از متجاوزان آمریکایی را بپردازند."
در مقابل، ارتش کویت با انتشار بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور فعال شده و موفق به دفع حملات شدهاند. ارتش اردن نیز تأکید کرد که پدافند هوایی این کشور ۱۰ موشک ایرانی را در آسمان پادشاهی اردن سرنگون کرده و هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشده است. همزمان، وزارت کشور بحرین به دلیل خطرات ناشی از حمله به پایگاههای دریایی آمریکا، آژیر خطر را به صدا درآورده و وضعیت فوقالعاده اعلام کرد.