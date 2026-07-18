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ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین عراق، حملات مستمر به اقلیم کوردستان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تهدیدی جدی برای امنیت شهروندان و ثبات کشور توصیف کرد.

ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف وطنی، روز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵)، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس"، حملات مداوم به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد.

علاوی در این پیام تصریح کرد که این‌گونه اقدامات، نقض بزرگ و خطرناک حاکمیت خاک عراق به شمار می‌روند و به طور مستقیم امنیت شهروندان و ثبات سراسر کشور را هدف قرار داده‌اند.

الاعتداءات المتكررة التي تستهدف #اقليم_كردستان مدانة ومستنكرة لما تمثله هذه الاعمال من انتهاك خطير لسيادة العراق وتهديد لأمن المواطنين واستقرار البلاد.

ان استمرار هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية لحماية سيادة العراق والحفاظ على امن مواطنيه والتصدي لكل ما من شأنه… — Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 18, 2026

رهبر ائتلاف وطنی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد که تداوم این تجاوزها، ضرورت یکپارچه‌سازی تمامی تلاش‌های ملی را بیش از پیش نمایان می‌کند. وی خاطرنشان کرد که این همگرایی باید با هدف حفظ حاکمیت عراق، تأمین امنیت مردم و مقابله با هرگونه تهدیدی صورت گیرد که به دنبال برهم زدن آرامش و ثبات در هر منطقه‌ی کشور است.

ایاد علاوی که به عنوان نخستین نخست‌وزیر عراق پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ میلادی شناخته می‌شود، در حالی این موضع را اتخاذ کرده است که طی روزهای اخیر، اربیل و مناطق مختلف اقلیم کوردستان بارها هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح قرار گرفته‌اند.