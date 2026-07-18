هشدار تند اتحادیه عرب به حملات ایران در منطقه
دبیرکل اتحادیه عرب نسبت به ماجراجوییها و اقدامات خشونتآمیز ایران علیه چند کشور عربی و اقلیم کوردستان هشدار داد. وی، تاکید کرد که هدف این حملات، برهم زدن ثبات منطقه است و هرگونه تجاوز به هر کشور عربی، حمله به کل امنیت ملی عربی تلقی میشود.
شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، نبيل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، با صدور بیانیهای نگرانی عمیق خود را از افزایش حملات غیرقابل توجیه ایران ابراز کرد. وی، خاطرنشان ساخت حملات اخیر که پادشاهیهای بحرین و اردن و کشورهای قطر و کویت را در برگرفته و زیرساختهای استراتژیک آنها را هدف قرار داده، نشاندهنده رویکرد جنگافروزانه و خطرناکی است.
در این بیانیه، دبیرکل اتحادیه عرب حملات پیاپی به اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت این اقدامات تهران، نه تنها نقض حاکمیت کشورهای عربی است، بلکه با تمامی قوانین بینالمللی و اصول حسن همجواری مغایرت دارد و نشاندهنده محاسبات و برداشت نادرست تهران از واقعیتهای منطقه است.
نبیل فهمی، از ایران خواست تا فوراً تنشآفرینیهای نظامی خود را متوقف کند و دیگر از طریق بازوهای نظامیاش به آشوبافکنی و تهدید امنیت دریانوردی دامن نزند. فهمی، خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره و پایبندی به تعهدات بینالمللی شد.
دبیرکل اتحادیه عرب در پایان، همبستگی کامل این سازمان را با کشورهایی که مورد تهدید قرار گرفتهاند اعلام کرد و از تمامی اقداماتی که کشورهای عربی برای حفاظت از حاکمیت و منافع خود اتخاذ میکنند، حمایت نمود.