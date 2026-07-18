بازگشت ۷ بانک عراقی به سیستم حواله ارزی
دفتر نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در پی سفر رسمی علی زیدی و دیدار وی با رئیسجمهور آمریکا، و در راستای تلاشهای مستمر برای تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور، رئیس کل بانک مرکزی عراق یک سلسلهنشست عالیرتبه با مقامات وزارت خزانهداری آمریکا برگزار کرد.
بر اساس این بیانیه، این نشستها منجر به دستیابی به یک توافق مشترک برای بازگشت بانکهای تحت محدودیت عراق به کانالهای حواله خارجی (با ارزهای غیر از دلار آمریکا) شده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که بانکهای مذکور ممارستها و معیارهای مصوب در زمینههای پایبندی به قوانین و حاکمیت شرکتی را اجرا کرده و مرحله نخست برنامه اصلاحی بخش بانکی و صدور مجوزهای جدید توسط بانک مرکزی عراق را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند.
همچنین این بانکها میتوانند با تکمیل الزامات اصلاحی و تمدید مجوزهای خود، صلاحیت لازم برای انجام تراکنش با دلار آمریکا را نیز به دست آورند؛ مشروط بر اینکه تمامی اقدامات و ضوابط نظارتی مربوطه را به طور کامل اجرایی کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این تفاهم در چارچوب استراتژی جامع بانک مرکزی عراق قرار دارد که هدف آن مدرنسازی بخش بانکی، تقویت توانمندیها، افزایش کارایی، تابآوری و رقابتپذیری است. این امر به ادغام کامل بخش بانکی عراق با سیستم مالی جهانی کمک کرده، اعتماد به نظام بانکی کشور را تقویت میکند و بستری مناسب برای تعامل با نهادهای مالی بینالمللی فراهم میسازد.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
از سوی دیگر، بانک مرکزی عراق در بیانیهای مجزا بر تعهد مجدد خود نسبت به ارزیابی جامع تمامی بانکهای عراقی و تقویت سیستمهای نظارتی تأکید کرد. این اقدامات با هدف تضمین پایبندی مستمر به استانداردهای بینالمللی، ضوابط حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام میشود.
در این اطلاعیه همچنین اشاره شده است که بانک مرکزی عراق به اتخاذ تدابیر نظارتی و انضباطی لازم علیه هر نهادی که این استانداردها را رعایت نکند، ادامه خواهد داد. این تدابیر در صورت لزوم و بر اساس چارچوبهای قانونی و مقررات جاری، شامل محدود کردن یا قطع دسترسی به کانالهای مالی بینالمللی و یا حتی لغو مجوز فعالیت آنها خواهد بود.
در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی عراق فاش کرد که در حال حاضر ۷ بانک واجد شرایط برای بازگشت و فعالیت در کانالهای حواله خارجی با ارزهای غیر از دلار هستند و در آینده نیز پس از طی کردن سایر مراحل مربوط به شرایط پایبندی و حاکمیت شرکتی، حق انجام معامله با دلار آمریکا را بازخواهند یافت.