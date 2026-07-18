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سامانه‌های پدافندی نیروهای ائتلاف بین‌المللی، بامداد امروز چندین پهپاد مهاجم را در آسمان اربیل رهگیری و سرنگون کردند.

بامداد روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵)، چندین پهپاد که به سوی اربیل هدایت شده بودند، توسط سامانه‌ی پدافند هوایی نیروهای ائتلاف هدف قرار گرفته و در آسمان منهدم شدند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که طی چهار روز گذشته، موج بی‌سابقه‌ای از حملات پهپادی علیه اربیل به راه افتاده است. طبق آمارهای رسمی، در این بازه‌ی زمانی کوتاه، حدود ۲۲ پهپاد به سوی اربیل شلیک شده‌اند که تمامی آن‌ها پیش از اصابت به هدف یا ایجاد خسارت، توسط سامانه‌های دفاعی در آسمان منهدم شده‌اند. تا این لحظه هیچ گزارشی از خسارات جانی یا مادی ناشی از سقوط قطعات این پهپادها منتشر نشده است.