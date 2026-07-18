افزایش خطرناک تنش میان واشنگتن و تهران
حملات متقابل به خاک ایران و پایگاههای آمریکا در کویت تشدید شده است
در پی کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن، ایالات متحده حملات گستردهای را به داخل خاک ایران آغاز کرد؛ همزمان ایران با هدف قرار دادن پایگاههای راهبردی آمریکا در کویت و اعلام توقف تعهدات امنیتی، به این حملات پاسخ داد.
تنشهای نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مرحلهی بیسابقهای رسیده است. این درگیریها که از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شده بود، اکنون با ورود به فاز حملات مستقیم به یکدیگر، ثبات منطقه را با چالش جدی مواجه کرده است.
گاهشمار آغاز دور جدید درگیریها؛ از اردن تا خاک ایران
جرقهی دور جدید تنشها در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵) زده شد؛ زمانی که در پی یک حملهی موشکی و پهپادی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، دو سرباز آمریکایی کشته، یک نفر مفقود و چهار تن دیگر مجروح شدند. روزنامهی نیویورک تایمز به نقل از مقامات رسمی گزارش داد که یکی از موشکهای ایرانی با عبور از سامانهی پدافندی، مستقیماً به محل استراحت سربازان در پایگاه هوایی "ملک فیصل" اصابت کرده است.
در واکنش به این رویداد، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که از ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه ۱۸ ژوئیه، مرحلهی تازهای از حملات تلافیجویانه را آغاز کرده است. این حملات پایگاههای مراقبت دریایی، سامانههای پدافند هوایی، انبارهای موشکی و پهپادی و مراکز استقرار نیروهای سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. در همین راستا، رسانههای داخلی ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در ساعت ۰۱:۳۰ بامداد ۱۹ ژوئیه در شهرهای سیریک، بندرعباس، بندرلنگه و استان خوزستان خبر دادند.
حملهی پهپادی ایران به پایگاههای آمریکا در کویت
در پاسخ به حملات هوایی آمریکا، ارتش ایران روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵) با صدور بیانیهای اعلام کرد که دو پایگاه راهبردی آمریکا در خاک کویت را هدف حملات پهپادهای انتحاری قرار داده است. طبق این بیانیه، انبار تسلیحات نیروهای آمریکایی در پایگاه "ادیرع" (بیورینگ) در شمال غرب کویت و همچنین پایگاه هوایی "علی سالم" مورد اصابت قرار گرفتهاند. ایران میگوید که در این عملیات، سامانههای راداری پاتریوت و رادارهای مراقبت هوایی آمریکا را از کار انداخته است.
موضعگیری سنتکام و هدف قرار دادن توانمندیهای دریایی
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ساعت ۱۸:۰۰ امروز یکشنبه (به وقت شرق آمریکا) تأکید کرد که موج جدیدی از حملات هوایی را به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، علیه اهداف نظامی در داخل ایران به اجرا گذاشته است. سنتکام هدف از این عملیات را "تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگهی راهبردی هرمز" و مجازات عاملان حمله به سربازان آمریکایی عنوان کرد. در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در منطقه در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند.
فروپاشی توافقنامهی اسلامآباد و بنبست دیپلماتیک
در جبههی سیاسی، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکهی "NewsNation" اعلام کرد که توافقنامهی "اسلامآباد" در حال فروپاشی است. رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که هدف نهایی واشنگتن جلوگیری مطلق از دستیابی ایران به سلاح هستهای است و توقف تعهدات ایران برای او اهمیتی ندارد.
پیش از این، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجهی ایران، آمریکا را به نقض تمامی بندهای تفاهمنامهی اسلامآباد متهم کرده و اظهار داشته بود که تهران تمامی تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورده و اکنون در وضعیت دفاع مشروع از خاک خود قرار دارد. این توافقنامه که در ۱۷ ژوئن گذشته میان دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران برای توقف جنگ امضا شده بود، عملاً با درگیریهای دریایی ۷ ژوئیه در تنگهی هرمز از میان رفت.