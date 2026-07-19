طرح راهبردی آبرسانی با شبکه‌ای به طول ۵۴۰ کیلومتر، آب آشامیدنی سالم و پایدار را برای ۳۵ هزار نفر تأمین می‌کند

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۸ تیر ۱۴۰۵)، پروژه بزرگ آب‌رسانی منطقه بارزان را افتتاح کرد. این طرح که با هدف تأمین آب آشامیدنی ۵۳ روستای تابعه شهرستان‌های میرگه‌سور، آکره و خلیفان به بهره‌برداری رسیده است، طبق اعلام دولت اقلیم کوردستان، نیازهای آبی حدود ۳۵ هزار نفر از ساکنان این مناطق را به صورت پایدار برطرف می‌کند.

این پروژه در چارچوب برنامه‌های کلان دولت اقلیم کوردستان برای توسعه زیرساخت‌های آب و بهبود خدمات عمومی در مناطق روستایی به مرحله‌ی اجرا درآمده است. منبع اصلی تأمین آب این طرح در روستای "بالندا" در منطقه میرگه‌سور قرار دارد که در آن یک تصفیه‌خانه‌ی مدرن با ظرفیت ۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت احداث شده است.

تأسیسات فنی این پروژه شامل ۳ ایستگاه اصلی پمپاژ، ۲۴ پمپ و ۷۰ مخزن ذخیره‌ی آب با ظرفیت‌های متنوع (از ۱۰۰ تا ۸۰۰۰ متر مکعب) است. همچنین طول خطوط اصلی انتقال آب حدود ۲۲۰ کیلومتر و شبکه داخلی توزیع در روستاها بیش از ۳۲۰ کیلومتر اعلام شده است که در مجموع، شبکه‌ی انتقال و توزیع این پروژه را به ۵۴۰ کیلومتر می‌رساند.

غلبه بر چالش‌ها با تکیه بر توان بومی

مسرور بارزانی در مراسم افتتاح این طرح اظهار داشت که پروژه آب "بالندا ـ بارزان" در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) تصویب شده بود، اما وقوع بحران‌های اقتصادی، جنگ با تروریست‌های داعش و همه‌گیری کرونا، مانع از اجرای آن در زمان مقرر شد. وی افزود که در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ خورشیدی)، تصمیم بر تکمیل این پروژه اتخاذ شد و پس از فعالیت شرکت "ARGE"، در نهایت شرکت "GEG" مسئولیت تکمیل نهایی آن را بر عهده گرفت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با ابراز خرسندی از اینکه تمامی مهندسان و متخصصان فعال در این پروژه از نیروهای بومی بوده‌اند، این موضوع را "مایه سربلندی" دانست و از تلاش‌های آنان برای به ثمر نشستن این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن قدردانی کرد.

تأکید بر مدیریت منابع آبی و حفظ محیط زیست

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود، آب را منبع اصلی زندگی توصیف کرد و بر ضرورت مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آن تأکید ورزید. وی با اشاره به پیشینه منطقه بارزان در حفاظت از طبیعت، اظهار داشت: "بسیار خوشحالم که مردم این منطقه در حفظ پاکیزگی محیط زیست و رها نکردن پسماند در فضاهای عمومی پیشگام هستند."

مسرور بارزانی خاطرنشان کرد که فرهنگ حفاظت از درختان، جنگل‌ها و حیات وحش، میراثی است که از بزرگان به جای مانده و ابراز امیدواری کرد که تمامی شهروندان با پایبندی به این اصول، محیط زندگی خود را مانند خانه‌ی خویش حفظ کنند.

تداوم نهضت خدمات‌رسانی در اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی با تأکید بر اینکه دولت اقلیم کوردستان به اجرای پروژه‌های خدماتی در تمامی مناطق ادامه خواهد داد، به طرح‌های مشابهی همچون پروژه اضطراری انتقال سریع آب به اربیل اشاره کرد. وی تصریح کرد که دولت همواره تلاش کرده است با اجرای پروژه‌های راهبردی، به بحران‌ها و مخالفت‌ها پاسخ دهد و امنیت آبی منطقه را تقویت کند.

در پایان این مراسم، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از ساسان عونی، وزیر شهرداری‌ها و گردشگری، مسئولان اداره آب و فاضلاب، فرمانداری میرگه‌سور و همچنین ملا مصطفی بابت پیگیری‌های دلسوزانه جهت اجرای عدالت در ارائه خدمات به مردم، قدردانی کرد.

بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر تأمین آب آشامیدنی، زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را فراهم کرده و گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد روستایی و بهبود معیشت ساکنان منطقه محسوب می‌شود.