نخستوزیر عراق راهی تهران شد
اربیل (کوردستان۲۴)- علی الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه در سفری رسمی راهی تهران شد تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره همکاریهای دوجانبه، تحولات منطقهای و راههای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتوگو کند.
دفتر نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که الزیدی در جریان این سفر با مقامهای بلندپایه ایران دیدار خواهد کرد و درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک رایزنی خواهد داشت.
نخستوزیر عراق نیز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز برای یک سفر رسمی به تهران میرویم تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات مورد علاقه مشترک، همکاریهای دوجانبه، مسائل منطقهای و تلاشهای معطوف به تحکیم امنیت و ثبات در منطقه گفتوگو کنیم.»
الزیدی با اشاره به روابط دو کشور افزود: «عراق و ایران با پیوندهای تاریخی و تمدنی، مرزهای جغرافیایی و منافع مشترک به یکدیگر مرتبط هستند؛ موضوعی که ادامه همکاری بر پایه گفتوگو، احترام متقابل و تعامل سازنده را ضروری میسازد و میتواند به توسعه و رفاه پایدار دو ملت و نیز تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی کمک کند.»
این سفر در حالی انجام میشود که کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق روز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، تشکیل جلسه داد. پزشکیان با اشاره به سفر نخستوزیر عراق، آن را رویدادی مهم و نقطه عطفی در روابط دو کشور توصیف کرد و گفت این سفر میتواند آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای راهبردی میان تهران و بغداد باشد.
پیشتر نیز حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرده بود که در سفر الزیدی به تهران، موضوعاتی از جمله صادرات گاز ایران به عراق، توسعه مبادلات تجاری، رفع موانع مالی و همچنین مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه در دستور کار گفتوگوها قرار خواهد گرفت.
ب.ن