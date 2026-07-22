اختصاص ۷۳ میلیارد دلار از بودجه آمریکا به نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه چارچوب یک بسته بودجه ۹۵ میلیارد دلاری را به تصویب رساند؛ بسته‌ای که بخش عمده آن به پنتاگون برای تأمین مالی جنگ علیه ایران اختصاص یافته است.

این طرح با ۲۱۶ رأی موافق در برابر ۲۱۴ رأی مخالف تصویب شد و اکنون برای بررسی به مجلس سنا ارسال می‌شود؛ جایی که سرنوشت نهایی آن همچنان نامشخص است.

مطابق این طرح، ۷۳ میلیارد دلار به نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی اختصاص می‌یابد که بخش عمده آن برای تأمین مالی عملیات مرتبط با جنگ علیه ایران در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۲ میلیارد دلار به حمایت از کشاورزانی اختصاص یافته که از جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب دیده‌اند.

بر اساس این چارچوب، ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز برای برنامه‌های مرتبط با انتخابات در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که در راستای تلاش ترامپ برای اعمال محدودیت‌های جدید در قوانین رأی‌گیری در سراسر آمریکا توصیف شده است. در همین حال طرح گسترده‌تر موسوم به «نجات آمریکا» از حمایت کافی برای ادامه روند قانون‌گذاری برخوردار نیست.

این بسته بودجه به‌ عنوان آخرین اقدام مهم قانون‌گذاری حزب پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر معرفی شده است؛ انتخاباتی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا حزب اکثریت خود را در کنگره حفظ می‌کند و در نتیجه می‌تواند بر ادامه دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تأثیرگذار باشد یا خیر.

این قطعنامه در مرحله کنونی تنها یک چارچوب بودجه محسوب می‌شود و در صورت تصویب در مجلس سنا، به جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان اجازه خواهد داد تا در اواخر تابستان پیش‌نویس قانون تفصیلی آن را تدوین کنند.

هدف از این روند، تصویب نهایی لایحه از طریق سازوکار تسریع‌شده بودجه در سنا و با اکثریت ساده آرا عنوان شده است؛ روشی که امکان عبور از حد نصاب معمول ۶۰ رأی و مخالفت دموکرات‌ها را فراهم می‌کند.

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، پس از تصویب این چارچوب گفت: «این اقدام جمهوری‌خواهان کنگره را در مسیر تحقق دو هدف اساسی و حیاتی قرار می‌دهد: تضمین انتخابات آمریکا و تقویت کشور.»

در مقابل، رزا دلارو، نماینده دموکرات، این اقدام را محکوم کرد و گفت که این طرح به ترامپ اجازه می‌دهد تأمین مالی ادامه جنگ علیه ایران را دنبال کند.

او اظهار داشت: «مردم آمریکا جنگ‌های بی‌پایان، بی‌هدف، پرهزینه و مرگبار بیشتری در خاورمیانه نمی‌خواهند. آنها خواهان کاهش هزینه‌های زندگی، از جمله قیمت مواد غذایی، مسکن، خدمات درمانی، مراقبت از کودکان و بنزین هستند.»

هزینه‌های زندگی و تداوم تورم از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه رأی‌دهندگان آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای به شمار می‌رود.

ای‌اف‌پی/ب.ن