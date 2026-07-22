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اربیل (کوردستان۲۴)- رسانه دولتی عربستان سعودی امروز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه، از حمله به یک نفتکش سعودی در دریای سرخ خبر داد؛ رخدادی که همزمان با ادعای حوثی‌های مورد حمایت ایران درباره حمله به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی، از احتمال گشوده شدن جبهه‌ای تازه در تنش میان آمریکا و ایران حکایت دارد.

حوثی‌ها پیش‌تر تهدید کرده بودند بنادر عربستان در دریای سرخ، یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت، را محاصره خواهند کرد. این تهدید در شرایطی مطرح شده که جنگ پنج‌ماهه جاری پیش‌تر به بسته شدن تنگه هرم انجامیده است.

تشدید تنش میان واشینگتن و تهران بر سر کنترل مسیر راهبردی انتقال نفت در تنگه هرمز، تلاش‌های پیشین برای پایان دادن به جنگ را با شکست مواجه کرده و به افزایش بهای جهانی نفت انجامیده است.

ادعای حوثی‌ها همزمان با دور جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی ایران مطرح شد؛ حملاتی که به نوشته گزارش، با پاسخ متقابل علیه کویت، از متحدان واشینگتن، همراه بوده است.

ارتش کویت نیز اعلام کرد در پی چند روز حملات منتسب به ایران، در حال رهگیری «تهدیدهای پهپادی» است.

حوثی‌ها همچنین مدعی شدند دو نفتکش سعودی به نام‌های «انسیلیا» و «لیلا» را با موشک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد ناخدای یک نفتکش گزارش داده است که در حدود ۷۰ مایل دریایی جنوب‌غربی الشقیق هدف یک موشک ناشناس قرار گرفته و در پی آن آتش‌سوزی در کشتی رخ داده است؛ آتش‌سوزی که خدمه در تلاش برای مهار آن هستند.

عربستان سعودی اصابت موشک به نفتکش «انسیلیا» را تأیید کرد، اما درباره نفتکش دوم اظهار نظری نکرد.

هنوز مشخص نیست حوثی‌ها تا چه اندازه توانایی اجرای کامل تهدید خود برای محاصره دریای سرخ را دارند، اما تحقق چنین سناریویی می‌تواند پیامدهای ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را تشدید کرده و مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در تنگه هرمز نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز پنجشنبه اعلام کرد عبور سه نفتکش را متوقف کرده است.

در بیانیه سپاه آمده است: «تنگه هرمز تحت کنترل ماست... و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به همان سرنوشت دچار خواهد شد.»

هشدارهای متقابل تهران و واشینگتن

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار خواهد داد.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «هر زمان جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ای در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد.»

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد تهران به هرگونه حمله به زیرساخت‌های خود پاسخی مشابه خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دکترین دفاعی ما روشن است؛ چشم در برابر چشم.»

افزایش هزینه‌های جنگ و پیامدهای اقتصادی

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده هزینه جنگ برای ایالات متحده به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به برآورد حدود ۲۹ میلیارد دلاری در اواسط ماه مه افزایش یافته است.

در همین حال، ترامپ با وجود انتشار نظرسنجی‌هایی که از کاهش حمایت عمومی از جنگ حکایت دارند، این ارزیابی‌ها را رد کرد.

سه نظامی آمریکایی در حمله ایران به یک پایگاه نظامی در اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر نیز هنگام خنثی‌سازی یک پهپاد منفجرنشده ایرانی در عراق جان باخت.

رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند حمله آمریکا به منطقه شلمچه در مرز ایران و عراق دو کشته بر جای گذاشته است.

ادامه حملات متقابل

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد دوازدهمین شب متوالی حملات خود علیه اهداف نظامی ایران را از شامگاه چهارشنبه آغاز کرده و هدف از این عملیات را «تضعیف بیشتر توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی غیرنظامی و کشتی‌های تجاری» عنوان کرد.

رسانه‌های دولتی ایران نیز از اصابت دو موشک آمریکایی به بوشهر، محل استقرار تنها نیروگاه هسته‌ای غیرنظامی این کشور، خبر دادند.

همچنین اردن اعلام کرد چهار موشک و چهار پهپاد را رهگیری و منهدم کرده است. در بحرین نیز آژیرهای هشدار به صدا درآمد و گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در منامه منتشر شد.

ترامپ نیز هشدار داد در صورت اجرای تهدید حوثی‌ها برای محاصره بنادر عربستان سعودی، آمریکا «با آنها برخورد خواهد کرد.»

همزمان، بهای نفت خام برنت برای نخستین بار در نزدیک به شش هفته گذشته از مرز ۹۵ دلار در هر بشکه عبور کرد و سپس بخشی از رشد خود را از دست داد، هرچند همچنان حدود سه درصد بالاتر از روز قبل معامله می‌شد.

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