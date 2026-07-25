حضور مدیر دفتر کوردستان۲۴ در ضیافت شام دونالد ترامپ

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا در مراسمی ویژه‌ با حضور خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن، بر اهمیت نقش رسانه‌ها تأکید کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضیافت شامی را برای خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن ترتیب داد که در میان شرکت‌کنندگان، مسئول دفتر رسانه‌ی کوردستان۲۴ نیز حضور داشت.

شامگاه روز جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵)، رحیم رشیدی، مدیر دفتر کوردستان۲۴ در واشنگتن، به‌همراه ده‌ها خبرنگار دیگرِ حوزه‌ی کاخ سفید، در ضیافت شام دونالد ترامپ شرکت کرد. این مراسم در هتل "وولدورف آستوریا" در پایتخت آمریکا و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. پرزیدنت ترامپ در این مراسم طی سخنانی، خرسندی خود را از برگزاری این رویداد ابراز کرد.

این ضیافت در حالی برگزار شد که در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، یک حادثه‌ی تیراندازی در جریان مراسم سالانه‌ی خبرنگاران کاخ سفید در هتل واشنگتن هیلتون به‌وقوع پیوسته بود. در آن حادثه، جوانی مسلح به نام "کول توماس آلن" با تیراندازی به سوی حاضران، قصد ترور دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد را داشت.

در پی آن رخداد و به‌دلیل خطرات جانی، نیروهای سرویس مخفی بلافاصله رئیس‌جمهور و مقامات را به مکانی امن منتقل کردند که منجر به لغو آن نشست شد. اکنون پس از گذشت سه ماه از آن حمله‌ی نافرجام، کاخ سفید مجدداً این ضیافت را تحت نظارت دقیق و تدابیر امنیتی ویژه برگزار کرده است.