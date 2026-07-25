سفر تاریخی دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق پس از ۱۷ سال

آنتونیو گوترش به‌منظور حمایت از سوریه در مرحله‌ی انتقال سیاسی وارد دمشق شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

5 ساعت پیش

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵)، در سفری رسمی وارد سوریه شد. این بازدید با هدف ابراز حمایت از این کشور در مرحله‌ی انتقال سیاسی، پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از آغاز جنگ و درگیری‌های داخلی صورت می‌گیرد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که اسعد شبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، در فرودگاه بین‌المللی دمشق از آنتونیو گوترش و هیئت همراه وی استقبال کرده است. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه از سال ۲۰۰۹ میلادی محسوب می‌شود؛ در آن سال بان کی مون، دبیرکل وقت این سازمان، به دمشق سفر کرده بود.

سفر آنتونیو گوترش در زمانی انجام می‌شود که سوریه تلاش می‌کند پس از سال‌ها نبرد، وارد مرحله‌ی جدید سیاسی و انتقالی شود. سازمان ملل متحد در نظر دارد از طریق این گام راهبردی، نقش خود را در حمایت از ثبات و امنیت پایدار در این کشور تقویت کند.