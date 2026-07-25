هشدار صریح پاکستان به حوثیها
اسلامآباد به گزینهی نظامی متوسل میشود
وزارت امور خارجهی پاکستان محاصرهی دریایی عربستان سعودی توسط حوثیها را تهدیدی برای امنیت راهبردی منطقه و آزادی دریانوردی توصیف کرد.
وزارت امور خارجهی پاکستان با انتشار بیانیهای رسمی، محاصرهی دریایی اعلام شده از سوی حوثیهای یمن علیه عربستان سعودی را بهشدت محکوم کرد. اسلامآباد این اقدام را خطری بزرگ برای امنیت منطقه و جهان قلمداد کرده است.
در بیانیهی وزارت امور خارجهی پاکستان آمده است: "اینگونه اقدامات منجر به برهمخوردن امنیت منطقهای، تضعیف آزادی دریانوردی و نقض آشکار سیستم دریایی جهان میشود و تهدیدی مستقیم برای جریان مستمر تجارت بینالمللی است." پاکستان همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به تهدید کشتیهایی که بهصورت قانونی با عربستان سعودی تبادل تجاری دارند، ابراز کرد.
دولت پاکستان با ارسال پیامی روشن به طرفهای درگیر اعلام کرد: "هرگونه حمله به کشتیهای حامل پرچم پاکستان یا تعرض به منافع دریایی این کشور، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و حاکمیت پاکستان تلقی خواهد شد." این بیانیه تأکید میکند که اسلامآباد طبق قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد، حق خود میداند برای حفاظت از داراییهای دریایی و منافع ملی، تمامی اقدامات لازم از جمله استفاده از نیروی نظامی و حق دفاع مشروع را به کار گیرد.
در بخش دیگری از این بیانیه، اسلامآباد بر حمایت بیقیدوشرط خود از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی تأکید کرد و نسبت به تلاشها برای کشاندن پای این کشور به منازعات خاورمیانه هشدار داد. وزارت امور خارجهی پاکستان در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین بینالمللی، خاطرنشان کرد که همچنان به گفتگو و دیپلماسی برای کاهش تنشها در منطقه پایبند است.