52 دقیقه پیش

مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل با رد اخبار منتشرشده درباره‌ی تعطیلی شبانه‌ی این فرودگاه، تأکید کرد که تمامی فعالیت‌های پروازی و خدمات‌رسانی به مسافران طبق روال عادی ادامه دارد.

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل در گفتگو با رسانه‌ها، شایعات مربوط به انتقال پروازهای شبانه به ساعات روز یا توقف فعالیت‌های فرودگاه در شب را کاملاً بی‌اساس دانست. وی تصریح کرد که هیچ تصمیم یا ابلاغیه‌ی رسمی مبنی بر محدودیت پروازهای شبانه صادر نشده است و آسمان اربیل به‌روی تمامی شرکت‌های هواپیمایی باز است.

احمد هوشیار در خصوص تأخیر یا لغو موقت برخی پروازها توسط تعدادی از ایرلاین‌ها اظهار داشت: "تغییر در زمان‌بندی پروازها یک موضوع فنی و داخلی مربوط به خود شرکت‌های هواپیمایی است که در تمام دنیا امری رایج محسوب می‌شود."

مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل همچنین فاش کرد که اگرچه برخی شرکت‌ها به دلایل خاص خود پروازهایشان را به‌صورت موقت متوقف کرده‌اند، اما بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، این شرکت‌ها طی روزهای آینده فعالیت‌های عادی خود را در فرودگاه اربیل از سر خواهند گرفت. وی اطمینان داد که فرودگاه همچنان با تمام ظرفیت آماده‌ی پذیرش مسافران و همکاری با شرکت‌های هواپیمایی است.