مبدا حملات پهپادی به اربیل حومە‌ موصل بوده است

2 ساعت پیش

حملات پهپادی به شهر اربیل با هوشیاری نیروهای پدافندی ناکام ماند و اطلاعات جدید نشان می‌دهد این پرتابه‌ها از سوی گروه‌های مسلح غیرقانونی در اطراف موصل هدایت شده بودند.

بر اساس اطلاعات اختصاصی به‌دست‌آمده، ۵ فروند پهپاد که صبح روز جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵) به قصد هدف قرار دادن شهر اربیل به پرواز درآمده بودند، توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی شناسایی و سرنگون شدند. این حملات هیچ‌گونه خسارت جانی یا مادی به دنبال نداشته است.

گزارش‌های میدانی تأیید می‌کنند که گروه‌های مسلح غیرقانونی مسئولیت پرتاب این پهپادها از حومه‌ی شهر موصل به سمت پایتخت اقلیم کوردستان را بر عهده داشته‌اند. اگرچه این اقدام تروریستی با شکست مواجه شد، اما کارشناسان معتقدند تداوم فعالیت‌های این گروه‌ها تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه محسوب می‌شود.

مقامات دولت اقلیم کوردستان پیش از این بارها از دولت کشور عراق خواسته‌اند تا با اتخاذ تدابیر قاطع، به فعالیت‌های مخرب این گروه‌های قانون‌شکن پایان دهد. با این حال، تلاش‌های بغداد تاکنون در محدود کردن قدرت مانور این گروه‌ها و جلوگیری از تکرار حملات به اربیل و سایر مناطق کوردستانی نتایج ملموسی به همراه نداشته است.