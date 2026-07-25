تنش میان دولت و صداوسیمای ایران
رادیو تلویزیون ایران به سانسور سخنان رئیسجمهور متهم شده است
شورای اطلاعرسانی دولت ایران با انتقاد تند از عملکرد رسانهی ملی، این نهاد را به سانسور هدفمند سخنان مسعود پزشکیان دربارهی مذاکرات بینالمللی متهم کرد.
شورای اطلاعرسانی و رسانهی دولت ایران در بیانیهای رسمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را به دلیل حذف بخشهایی از اظهارات مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در روز ملی صنعت و معدن، مورد انتقاد قرار داد. در این بیانیه، اقدام رسانهی ملی "غیرمتعارف" توصیف شده و آمده است که این برخورد با سخنان عالیترین مقام اجرایی کشور دربارهی موضوع حساس مذاکرات، پذیرفتنی نیست.
شورای اطلاعرسانی دولت در بخش دیگری از بیانیهی خود خاطرنشان کرد که پیش از این نیز اقدامات مشابهی در قبال سخنان رئیس مجلس و رئیس قوهی قضائیه صورت گرفته است که هدف آن بهظاهر حمایت از رئیسجمهور بوده، اما در عمل به شفافیت آسیب میزند.
در مقابل، سازمان صداوسیمای ایران با رد این انتقادات، بیانیهی دولت را "اتهامزنی" خواند. این سازمان اعلام کرد که وظیفهی اصلیاش حفظ یکپارچگی و جلوگیری از نمایش اختلافنظر میان مقامات ارشد در شرایط حساس کنونی است. صداوسیما تأکید کرد که ارائهی تصویری متحد از حاکمیت و پیشگیری از هرگونه دودستگی، در چارچوب منافع ملی و دستورالعملهای قانونی این نهاد صورت میگیرد.