تأکید مسرور بارزانی بر مبارزه قاطع با فساد مالی

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امروز یکشنبه (۲۶ ژوئیه)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از احمد انور، رئیس سازمان بازرسی و شفافیت اقلیم کوردستان استقبال کرد.

در این دیدار، رئیس سازمان بازرسی خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات این نهاد در دوره اخیر را ارائه کرد. همچنین طرفین بر اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط اقلیم کوردستان برای مقابله با فساد و جلوگیری از حیف‌ومیل اموال عمومی تأکید کردند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن تأکید مجدد بر تعهد دولت به مبارزه با انواع فساد، آمادگی کامل حکومت را برای ارائه هرگونه تسهیلات و همکاری با سازمان بازرسی در راستای تداوم روند مبارزه با فساد اعلام کرد.