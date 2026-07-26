تأکید مسرور بارزانی بر مبارزه قاطع با فساد مالی
امروز یکشنبه (۲۶ ژوئیه)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از احمد انور، رئیس سازمان بازرسی و شفافیت اقلیم کوردستان استقبال کرد.
در این دیدار، رئیس سازمان بازرسی خلاصهای از فعالیتها و اقدامات این نهاد در دوره اخیر را ارائه کرد. همچنین طرفین بر اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاههای ذیربط اقلیم کوردستان برای مقابله با فساد و جلوگیری از حیفومیل اموال عمومی تأکید کردند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان ضمن تأکید مجدد بر تعهد دولت به مبارزه با انواع فساد، آمادگی کامل حکومت را برای ارائه هرگونه تسهیلات و همکاری با سازمان بازرسی در راستای تداوم روند مبارزه با فساد اعلام کرد.
کاوە جم ,