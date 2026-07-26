پرزیدنت بارزانی در پی حادثهی رانندگی مرگبار در سوریه به احمد شرع تسلیت گفت
پرزیدنت مسعود بارزانی با ارسال پیامی به احمد شرع، وقوع حادثهی دلخراش رانندگی در سوریه را که منجر به جانباختن و مجروح شدن دهها تن از شهروندان این کشور شد، تسلیت گفت.
بارگاه بارزانی روز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی رسمی به احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، مراتب همدردی و تسلیت خود را با دولت و ملت این کشور ابراز داشته است.
در این پیام، پرزیدنت بارزانی ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع حادثهی رانندگی ناگوار روز گذشته، برای جانباختگان غفران الهی و برای مجروحان و آسیبدیدگان این سانحه، شفای عاجل مسئلت کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی منابع خبری، این حادثهی مرگبار روز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) در پی برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک تانکر حمل سوخت در یکی از جادههای راهبردی سوریه به وقوع پیوست. شدت برخورد به حدی بود که منجر به آتشسوزی گسترده در محل حادثه شد و نیروهای امدادی ساعتها برای مهار آتش و خارج کردن پیکر قربانیان تلاش کردند.
وزارت کشور سوریه در بیانیهای رسمی اعلام کرد که در این سانحهی دلخراش، دستکم ۲۸ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۳۵ تن دیگر به شدت مجروح شدهاند. طبق اعلام مقامات پزشکی، وضعیت تعدادی از مجروحان که به بیمارستانهای تخصصی منتقل شدهاند، وخیم گزارش شده است و احتمال افزایش شمار جانباختگان وجود دارد.
کارشناسان پلیس راه و تیمهای بازرسی وزارت کشور سوریه بلافاصله تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد این حادثه آغاز کردند. گزارشهای اولیهی حاکی از آن است که سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ تانکر سوخت، عامل اصلی این تصادف زنجیرهای بوده است.
این حادثه که یکی از مرگبارترین سوانح جادهای سال جاری در سوریه توصیف شده، بازتاب گستردهای در منطقه داشته است و مقامات کشورهای مختلف در پیامهایی جداگانه با خانوادههای قربانیان و دولت سوریه ابراز همدردی کردهاند. پرزیدنت بارزانی نیز در پیام خود تأکید کرد که در این لحظات دشوار، خود را شریک غم ملت سوریه میداند.