نتانیاهو شهردار نیویورک را به «تحریک نفرت علیه یهودیان» متهم کرد

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اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واکنش به اظهارات اخیر زهران ممدانی، شهردار نیویورک، مدعی شد که عقب‌نشینی او از موضع پیشین خود درباره بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، نشان می‌دهد این مواضع بر اساس «اتهام‌های ساختگی» مطرح شده بود.

ممدانی پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک، از بازداشت او حمایت خواهد کرد، اما این هفته اذعان کرد که شهردار نیویورک اختیار قانونی برای اجرای چنین اقدامی ندارد.

نتانیاهو در گفت‌وگو با برنامه «Sunday Morning Futures» شبکه فاکس نیوز، ضمن انتقاد از شهردار نیویورک، او را به «تحریک نفرت علیه یهودیان» متهم کرد و گفت که قصد دارد در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند.

او اظهار داشت: «قصد دارم به نیویورک بیایم و حقیقت را بیان کنم؛ از طرف اسرائیل و از طرف اتحاد اسرائیل و آمریکا از تریبون سازمان ملل سخن خواهم گفت.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین از برکناری کریم خان، دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی، استقبال کرد و او را «کلاهبردار» خواند. کریم خان در سال ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم بازداشت نتانیاهو و شماری دیگر از مقام‌های اسرائیلی را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی ادعایی در جنگ غزه مطرح کرده بود؛ اقدامی که با مخالفت شدید اسرائیل و ایالات متحده روبه‌رو شد.

کریم خان که تمامی اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است، پس از رأی‌گیری کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی از سمت خود برکنار شد. وکیل او اعلام کرده است که این تصمیم را از طریق سازوکارهای قانونی به چالش خواهد کشید.

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