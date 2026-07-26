الشرع: سوریه به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل است
اربیل (کوردستان۲۴)- احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، اعلام کرد که دمشق در حال پیگیری دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت چندین کشور است؛ توافقی که به گفته او میتواند زمینهساز صلحی فراگیر در منطقه باشد.
الشرع، امروز یکشنبه ۲۶ ژوئیه، در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار داشت که دولت سوریه به دنبال سازوکاری امنیتی با اسرائیل است که با مشارکت چند کشور تدوین شود. وی تأکید کرد که در صورت موفقیت این روند، امکان حرکت به سوی یک صلح جامع فراهم خواهد شد.
رئیسجمهور سوریه در عین حال تصریح کرد که هرگونه توافق احتمالی نباید به حقوق سوریه بر بلندیهای جولان لطمه وارد کند. او تأکید کرد که دستیابی به صلح باید با حفظ حقوق دمشق در این منطقه همراه باشد.
اظهارات الشرع در حالی مطرح میشود که مسئله بلندیهای جولان همچنان یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان سوریه و اسرائیل به شمار میرود و دمشق همواره بر حق حاکمیت خود بر این منطقه تأکید کرده است.
الشرع جزئیات بیشتری درباره چارچوب توافق امنیتی مورد نظر، کشورهای مشارکتکننده یا زمانبندی احتمالی مذاکرات ارائه نکرد.
ب.ن