عراقچی: حمله اوکراین به دستور اسرائیل انجام شده است
اربیل (کوردستان۲۴)- عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۲۶ ژوئیه، اعلام کرد که تهران به حمله مرگبار اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر پاسخ خواهد داد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد نیروهای این کشور حملات دوربردی را در دریای خزر علیه کشتیهای حامل محمولههای نظامی مرتبط با ایران انجام دادهاند؛ اقدامی که به گفته او بخشی از عملیات نظامی اوکراین در چارچوب جنگ با روسیه است.
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و در نتیجه آن یک ملوان جان باخته است. وی این اقدام را «نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد» خواند و ادعا کرد که این حمله «به دستور اسرائیل و با هدف کشاندن اروپا به جنگ» انجام شده است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که در تماسهای جداگانه با کاجا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرده است که اقدام اوکراین «نمیتواند بیپاسخ بماند».
وزارت امور خارجه ایران نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در این حمله، کشتی ایرانی دچار انفجار شده، یک ملوان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدهاند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی «هرگز در درگیری میان روسیه و اوکراین مداخله نکرده است».
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی روز شنبه در شبکههای اجتماعی اعلام کرده بود که نیروهای اوکراینی در عملیاتهای دوربرد خود در دریای خزر، از جمله علیه کشتیهای مورد استفاده برای حمل محمولههای نظامی مرتبط با ایران و همچنین یک شناور جنگی، «به نتایج بسیار قوی» دست یافتهاند.
همچنین سرویس اطلاعاتی اوکراین در کانال تلگرام خود اعلام کرد که حملات پهپادی علیه «کشتیهای باری تحت تحریمهای بینالمللی که برای انتقال محمولههای نظامی میان ایران و روسیه مورد استفاده قرار میگرفتند» انجام شده است.
در پی این تحولات، وزارت امور خارجه ایران روز شنبه کاردار اوکراین در تهران را احضار و مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه «اقدامی خصمانه و مجرمانه» خواند، به وی ابلاغ کرد.
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