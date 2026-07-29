ورود ۶۱ هزار زائر ایرانی به پایتخت اقلیم کوردستان

فراخوان دولت اقلیم کوردستان برای ارائه‌ی بهترین خدمات به زائران ایرانی اربعین

36 دقیقه پیش

استاندار اربیل از آماده‌باش تمامی نهادهای دولتی برای میزبانی از زائران ایرانی خبر داد و تأکید کرد که طبق دستور نخست‌وزیر، تمامی تسهیلات لازم برای تردد زائران فراهم شده است.

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که بر اساس دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران ایرانی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

استاندار اربیل با اشاره به پیشینه‌ی این همکاری‌ها اظهار داشت: "این پنجمین سال متوالی است که زائران ایرانی از مسیر اقلیم کوردستان برای زیارت اماکن مذهبی به عراق سفر می‌کنند. از همان ابتدا و بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران، مسرور بارزانی به تمامی نهادهای مربوطه دستور داد تا بهترین خدمات و تسهیلات را در اختیار زائران قرار دهند."

وی در ادامه افزود که وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان با برگزاری چندین نشست تخصصی، یک کمیته‌ی عالی را برای مدیریت این فرایند تشکیل داده است تا هماهنگی‌های لازم در بالاترین سطح انجام شود.

خوشناو همچنین به نقش نهادهای مدنی در این فرایند اشاره کرد و گفت: "تیم‌های مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی به‌صورت میدانی در منطقه حضور دارند و خدمات ضروری را به زائران ارائه می‌دهند. تمامی تدابیر لازم اتخاذ شده است تا زائران از لحظه‌ی ورود به اربیل تا زمان عزیمت به سایر شهرهای عراق، با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند."

استاندار اربیل در خصوص آمار دقیق زائران تصریح کرد: "تاکنون ۶۱ هزار زائر ایرانی وارد اقلیم کوردستان شده‌اند؛ بخشی از این افراد در استراحتگاه‌های پیش‌بینی شده در اربیل اسکان یافته و بخش دیگری نیز به سمت مناطق مرکزی و جنوبی عراق حرکت کرده‌اند."

بر اساس اعلام مقام‌های رسمی، فرایند ورود زائران به اقلیم کوردستان تا تاریخ ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت. همچنین مقرر شده است که عملیات بازگشت زائران از شهرهای مختلف عراق به سمت مرزهای ایران از تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) آغاز شود.