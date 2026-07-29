تعیین مهلت ۷ اوت برای دولت؛ مقاومت از پاسخ قطعی خبر داد

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"مقاومت اسلامی عراق" حملات آمریکا و عربستان سعودی به این کشور را به شدت محکوم کرد و اعلام نمود که پس از پایان مراسم اربعین حسینی، به این حملات پاسخ خواهد داد.

مقاومت اسلامی عراق روز چهارشنبه (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)، با انتشار بیانیه‌ای، مواضع خود را در قبال تشدید تنش‌های امنیتی در عراق و مسئله خلع سلاح نیروهای مقاومت اعلام کرد.

مقاومت اسلامی در ابتدای این بیانیه، هرگونه حمله به خاک عربستان سعودی و تأسیسات آن را رد کرد. در عین حال، نیروهای آمریکایی را به ارتکاب "جنایتی جدید" از طریق هدف قرار دادن مواضع حشد شعبی و یک کاروان خدماتی زائران اربعین در استان کربلا متهم کرد؛ رویدادی که به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید.

مقاومت، در این بیانیه به شدت به عربستان تاخت و آن را "ابزاری تحت نظارت کاخ سفید و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا" توصیف کرد. مقاومت اسلامی، افزود که ریاض همانند گذشته که زمینه را برای اعزام عوامل انتحاری هموار می‌کرد، اکنون نیز در راستای اجرای دستورات واشنگتن بر خلاف اراده ملت عراق عمل می‌کند.

در واکنش به گزارش‌های حاکی از اینکه حملات به تأسیسات نفتی عربستان از داخل خاک عراق انجام شده است، مقاومت اعلام کرد: حتی اگر این ادعا درست باشد، آیا منطقی است که در پاسخ به تلاشی ناموفق برای ضربه زدن به یک تأسیسات نفتی، ده‌ها انسان بی‌گناه در کربلا به خاک و خون کشیده شوند؟"

در بخشی دیگر از بیانیه، به مسئله تحویل سلاح پرداخته شده و مقاومت پرسیده است: اگر در این مقطع سلاح‌ها و موشک‌های خود را به دولت تحویل دهیم، دولت چه موضع قاطعی برای دفاع از حاکمیت عراق و انتقام خون بی‌گناهان اتخاذ خواهد کرد، کما اینکه نیروهای مقاومت بارها دست به چنین اقدامی زده‌اند؟"

مقاومت اسلامی عراق تصمیمات خود را به شرح زیر اعلام کرد:

اول: مهلتی مشخص به آن دسته از نهادهای دولتی که خواستار خلع سلاح مقاومت هستند تا تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۶ داده می‌شود تا مشخص گردد چه گام عملی برمی‌دارند.

دوم: در راستای صیانت از امنیت زائران اربعین حسینی و جلوگیری از هرگونه ناآرامی پیش از پایان مراسم؛ پاسخ مقاومت به نیروهای آمریکایی قطعی است و بر اساس نیازهای میدانی، حتی ممکن است منافع آمریکا در داخل خاک عربستان را نیز در بر بگیرد.

بامداد امروز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان سعودی سلسلەی حملات هوایی هماهنگ‌شده‌ای را علیه چندین پایگاه لجستیکی و انبار تسلیحاتی حشد شعبی در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره و کرکوک انجام دادند. طبق بیانیه دو کشور، این حملات "پاسخی مستقیم" به شلیک بیش از ۳۰ پهپاد طی سه روز گذشته به تأسیسات انرژی و پایگاه‌های آمریکایی بوده است.