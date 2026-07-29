3 ساعت پیش

نیروهای آمریکایی در پاسخی تلافی‌جویانه، پایگاه نظامی ایران در ارتفاعات مشرف به پیرانشهر و گذرگاه مرزی حاجی عمران را که منبع اصلی حملات پهپادی به اقلیم کوردستان بود، هدف قرار دادند.

تنش‌های نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به اوج خود رسید. پس از حمله‌ی موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، جنگنده‌های آمریکایی در یک عملیات دقیق، پایگاه نظامی مستقر در قله‌ی "کانی‌خوا" را در حومه‌ی شهر پیرانشهر هدف قرار دادند.

پایگاه نظامی واقع در قله‌ی کانی‌خوا به دلیل اشراف کامل بر شهر پیرانشهر و گذرگاه مرزی بین‌المللی حاجی عمران در مرز میان ایران و اقلیم کوردستان، از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.

تلویزیون دولتی ایران وقوع حملات هوایی در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی را تایید کرد. با این حال، مقامات رسمی ایران و وزارت کشور این کشور تاکنون از انتشار جزئیات دقیق درباره‌ی میزان خسارات جانی و مالی و همچنین اهداف دقیق تخریب شده خودداری کرده‌اند. منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در ارتفاعات مرزی خبر می‌دهند.