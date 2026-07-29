افزایش ۴۱ درصدی دیپورت مهاجران غیرقانونی از بریتانیا
وزارت کشور بریتانیا بیانیهای تحت عنوان پاسخ به شایعات نادرست در شبکههای اجتماعی منتشر کرد و اعلام نمود که به دلیل هماهنگی قوی میان لندن و پاریس، آمار کلی عبور قایقهای کوچک از کانال مانش و درخواستهای پناهندگی ۱۲ درصد کاهش یافته است.
وزارت کشور بریتانیا امروز چهارشنبه، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" اعلام کرد که آنها از نوشتهها و شایعات منتشرشده در فضای آنلاین مبنی بر ناتوانی پلیس فرانسه در جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش آگاه هستند.
این وزارتخانه توضیح داد که همکاری مشترک میان بریتانیا و فرانسه تاکنون توانسته است از بیش از ۴۶ هزار تلاش برای عبور با قایقهای کوچک از زمان برگزاری انتخابات بریتانیا جلوگیری کند. همچنین تنها در ماه مه، با وجود افزایش چشمگیر دمای هوا که از نظر تاریخی همواره عامل افزایش سفرهای غیرقانونی بوده، بیش از ۶۵ درصد از کل تلاشهای عبور بهطور کامل خنثی شده است.
وزارت کشور تأکید کرد که پروژه جدیدی را با فرانسه تحت عنوان "تخصیص بودجه بر اساس نتایج" برای تشدید نظارت بر سواحل و دستگیری قاچاقچیان امضا کرده است؛ در نتیجه این اقدامات، علاوه بر ممانعت از عبور ۴۶ هزار مهاجر، درخواستهای پناهندگی نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین، دولت بریتانیا طی دو سال گذشته حدود ۷۰ هزار مهاجر غیرقانونی را از این کشور دیپورت کرده است که این رقم در مقایسه با گذشته ۴۱ درصد افزایش نشان میدهد. این وزارتخانه تأکید کرد که به تلاش خود برای کاهش تمامی عوامل محرک و انگیزههای کاذبی که مهاجران غیرقانونی را به سمت این کشور جذب میکنند، ادامه خواهد داد.