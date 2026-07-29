سه گزینه مقابله با تهران روی میز رهبران اسرائیل و آمریکا

2 ساعت پیش

بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید پیشنهاد حمله نظامی به ایران را به دونالد ترامپ ارائه کرد و به سه گزینه برای مقابله با تهران اشاره نمود. نتانیاهو، همچنین فاش کرد که اسرائیل می‌خواهد طی ۱۰ سال آینده کمک‌های نظامی ایالات متحده را به صفر رسانده و به صورت مستقل جنگنده تولید کند.

به گزارش پایگاه خبری "اکسیوس"، یک مقام ارشد اسرائیلی روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵) در نشست خبری خصوصی با خبرنگاران، محورهای اصلی دیدار مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید را پس از آغاز جنگ تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، پرونده ایران محور اصلی گفتگوها بود و نتانیاهو پیشنهاد وارد کردن ضربات نظامی و اقتصادی "مستقیم و غیرمستقیم" علیه تهران، از جمله استمرار محاصره‌های دریایی را مطرح کرد. چند ساعت پس از این دیدار، ایران حمله موشکی جدیدی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام داد که نخستین حمله پس از تعلیق موقت بمباران‌های آمریکا در روز جمعه بود؛ در مقابل، ترامپ وعده پاسخ بسیار شدیدی را داد.

این منبع فاش کرد که نتانیاهو و ترامپ سه گزینه اصلی را بررسی کرده‌اند؛ گزینه اول، دستیابی به توافق هسته‌ای که توسط "استیون ویتکوف" و "جرد کوشنر" در حال گفتگوست، اما اختلافات همچنان بسیار بزرگ است و نتانیاهو نسبت به امکان دستیابی به توافق ابراز تردید کامل کرده است. گزینه دوم، استمرار محاصره‌های دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی و گزینه سوم، از سرگیری و تشدید بمباران‌های نظامی علیه پایگاه‌های تهران.

نتانیاهو به ترامپ گفتە که تهران تنها یک اهرم فشار در دست دارد و آن "تنگه هرمز" است تا ایالات متحده را به نرمش و عقب‌نشینی وادار کند. وی، آماری ارائه داد مبنی بر اینکه ایران تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد، با بحران تأمین سوخت مواجه است و صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفته است. رهبری تهران به شدت نگران وقوع اعتراضات مردمی با انگیزه‌های اقتصادی است. نتانیاهو گفت که "مجتبی خامنه‌ای"، رهبر جدید ایران، موضع بسیار تندی دارد، اما هنوز مشخص نیست که آیا تصمیمات رسمی کاملاً توسط او اتخاذ می‌شود یا خیر.

همچنین بر اساس گزارش اکسیوس، نتانیاهو نقشه‌ای از سوریه را به ترامپ نشان داد که نشان می‌داد مناطق تحت کنترل ترکیه در سوریه ۵۰ برابر بزرگ‌تر از مناطق تصرف‌شده توسط اسرائیل است. نتانیاهو بر ضرورت حفظ منطقه تفکیک قوای نظامی در جنوب سوریه تا زمان رفع خطر گروه‌های تندرو تأکید کرد و خواست با این داده‌های رسمی، اطلاعات نادرستِ ارائه‌شده‌ی قبلی به ترامپ را خنثی کند. علاوه بر این، نتانیاهو از توافق هسته‌ای میان آمریکا و عربستان در چارچوب پروژه امنیت مشترک تل‌آویو و ریاض استقبال کرد.

این پایگاه خبری آمریکایی افزود که نتانیاهو به ترامپ، جی دی ونس معاون وی و استیون ویتکوف اعلام کرد که اسرائیل می‌خواهد ظرف ۱۰ سال آینده کمک‌های نظامی آمریکا را به طور کامل به سطح صفر برساند تا استقلال دفاعی خود را به طور کامل محقق کند.

برای این منظور، نتانیاهو پیشنهاد تجدید تفاهم‌نامه مشترک با مفاد زیر را ارائه داد: اختصاص ۱۶ میلیارد دلار به عنوان کمک نظامی موقت و مستقیم؛ تأمین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از اسرائیل در توسعه سامانه‌های دفاع موشکی؛ و ایجاد صندوق مشترک تحقیق و توسعه به ارزش ۱۶ میلیارد دلار برای تولید تسلیحات جدید.

نتانیاهو، اعلام کرد که برای مقابله با هرگونه تصمیم منفی احتمالی در کنگره آمریکا در آینده، به صنایع دفاعی اسرائیل دستور داده است تا طی ده سال آینده یک جنگنده مدرن جدید طراحی و تولید کنند تا نیروی هوایی این کشور حتی در صورت توقف فروش جنگنده‌های اف-۳۵ توسط آمریکا قوی باقی بماند.

همزمان، بنیامین نتانیاهو با انتشار پیام ویدئویی جدیدی، ارزیابی خود از دستاوردهای سفر رسمی‌اش به آمریکا را تشریح کرد و به شایعات پیرامون سردی روابط دو متحد پاسخ داد.

نتانیاهو اشاره کرد که مرتباً به موج‌های نارضایتی علیه اسرائیل در آمریکا اشاره می‌شود، اما تأکید کرد: این شایعات واقعیت اوضاع را منعکس نمی‌کنند؛ مردم از امواج بزرگ عشق، حمایت و قدردانی که در تمامی سطوح ایالات متحده نسبت به دولت اسرائیل وجود دارد، سخنی نمی‌گویند.

نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دیدار کرده و او نکته مهمی را در بررسی وضعیت ژئوپلیتیک جهان مطرح کرده است: با وجود اینکه برخی کشورها مایلند در کنار آمریکا بجنگند اما توانایی نظامی ندارند، و برخی کشورهای دیگر توانایی نظامی لازم را دارند اما فاقد اراده و اشتیاق هستند؛ تنها اسرائیل روی کره زمین وجود دارد که هم‌زمان هم اشتیاق و هم توانایی کامل را در خود جمع کرده است.

نتانیاهو افزود: وزیر جنگ آمریکا مراتب قدردانی عمیق خود را از نیروهای ارتش اسرائیل و اراده شهروندان این کشور در این منازعات سخت منطقه‌ای ابراز داشته است.