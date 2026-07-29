آغاز فعالیت رسمی استارلینک در عراق
اینترنت ماهوارهای در دسترس کاربران قرار گرفت
شرکت اسپیس ایکس با افزودن عراق به نقشهی مناطق تحت پوشش خود، ارائهی خدمات اینترنت پرسرعت ماهوارهای را در سراسر این کشور به صورت قانونی آغاز کرد.
شرکت استارلینک، وابسته به مجموعهی اسپیس ایکس، به طور رسمی عراق را در نقشهی مناطق فعال و بهرهمند از خدمات خود قرار داد. بر اساس آخرین بهروزرسانی نقشهی رسمی در وبسایت استارلینک، وضعیت عراق به حالت فعال (Available) تغییر یافته است و شهروندان عراقی در تمامی مناطق میتوانند برای خرید تجهیزات و دریافت اشتراک این سرویس اقدام کنند.
چارچوب قانونی و توافقات رسمی
پیش از این، هیئت رسانه و مخابرات عراق توافقنامهی رسمی صدور مجوز را با این شرکت آمریکایی به امضا رسانده بود. این اقدام با هدف سازماندهی خدمات اینترنت ماهوارهای در یک چارچوب قانونی و تحت نظارت دولت فدرال انجام شده است.
در همین رابطه، امروز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵)، بلیغ ابوکلال، رئیس هیئت عامل هیئت رسانه و مخابرات عراق، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی این کشور (INA) تایید کرد که خدمات استارلینک اکنون به صورت رسمی در عراق فعال شده است.
پوشش مناطق دورافتاده و هزینهی اشتراک
بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت استارلینک، این سرویس اینترنت پرسرعت و امن را برای کاربران در سراسر جغرافیای عراق فراهم میکند. این فناوری بهویژه برای ساکنان مناطق دورافتاده و روستایی که به شبکهی اینترنت زمینی و فیبر نوری دسترسی ندارند، یک راهکار راهبردی محسوب میشود.
فعالسازی این سرویس پس از طی چندین ماه مراحل فنی و اداری و با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله وزارت کشور عراق صورت گرفته است تا اطمینان حاصل شود که بهرهبرداری از این فناوری مطابق با دستورالعملهای امنیتی و فنی مصوب باشد. طبق جزئیات اعلام شده، هزینهی ماهانهی اشتراک استارلینک در عراق برای سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه، ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ دینار تعیین شده است.