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عضو مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن، تداوم کمک‌های مالی واشینگتن به بغداد منوط به انحلال و خلع سلاح کامل گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران است.

جو ویلسون، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده‌ی آمریکا، روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس"، از نحوه‌ی تعامل مالی واشینگتن با دولت فدرال عراق در سایه‌ی تداوم تنش‌های نظامی در منطقه به تندی انتقاد کرد.

توقف حمایت مالی از نیروهای حشد شعبی

ویلسون در پیام خود تصریح کرد: "ایالات متحده‌ی آمریکا مبالغ و کمک‌های مالی را در اختیار دولت عراق قرار می‌دهد که از آن طریق حقوق نیروهای حشد شعبی (PMF) تأمین می‌شود؛ این در حالی است که شبه‌نظامیان وابسته به ایران به‌طور مستمر به نیروهای مسلح ما در منطقه حمله می‌کنند. این روند باید به‌طور کامل متوقف شود."

این عضو کنگره تأکید کرد که پذیرفتنی نیست دارایی‌های مالی شهروندان آمریکایی برای تقویت گروه‌هایی هزینه شود که امنیت نیروهای این کشور را در منطقه به خطر می‌اندازند.

مشروط شدن کمک‌های آمریکا در قانون دفاع ملی

جو ویلسون در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن ابراز خرسندی از همراهی پارلمان، اعلام کرد که مجلس نمایندگان در چارچوب قانون مجوز دفاع ملی آمریکا (NDAA)، شرط پیشنهادی وی برای قطع کمک‌های مالی به عراق را به تصویب رسانده است.

بر اساس این مصوبه، تداوم کمک‌های مالی آمریکا به عراق متوقف خواهد شد، مگر آنکه دولت بغداد تمامی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران را به‌طور کامل خلع سلاح و منحل کرده و آن‌ها را در ساختار رسمی و عادی ارتش ادغام نماید. ویلسون این اقدام را گامی راهبردی برای تضمین امنیت نیروهای آمریکایی و ثبات در منطقه توصیف کرد.