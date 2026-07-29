"حزب آینده"‌ی ترکیه منحل شد

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر پیشین ترکیه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان "برای ترکیه‌ی فردا"، از پایان فعالیت‌های حزبی و انحلال تشکل سیاسی تحت رهبری خود خبر داد.

احمد داوداوغلو، رهبر "حزب آینده" و از چهره‌های شاخص سپهر سیاسی ترکیه، به‌طور رسمی انحلال این حزب و کناره‌گیری خود از فعالیت‌های سیاسیِ حزبی را اعلام کرد.

داوداوغلو در پیامی که در رسانه‌ی اجتماعی ایکس منتشر کرد، یادآور شد که این تصمیم را در راستای منافع آینده‌ی کشور اتخاذ کرده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که "حزب آینده" در آخرین انتخابات برگزار شده در ترکیه، نتوانست به نتایج مورد انتظار دست یابد و در جلب آرای گسترده‌ی شهروندان ناکام ماند. تا این لحظه، جزئیات بیشتری درباره‌ی برنامه‌های آتی احمد داوداوغلو و کادرهای ارشد این حزب منتشر نشده است.

احمد داوداوغلو پیش از تأسیس "حزب آینده"، یکی از کلیدی‌ترین شخصیت‌های حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شد. وی از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) مسئولیت وزارت امور خارجه‌ی ترکیه را بر عهده داشت و به عنوان معمار سیاست خارجی راهبردی این کشور شناخته می‌شد. او سپس از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در مقام نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه فعالیت کرد.

داوداوغلو در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ، پس از تشدید اختلافات با رجب طیب اردوغان پیرامون سیاست‌های داخلی و ساختار حزبی، از حزب حاکم جدا شد و در دسامبر همان سال، "حزب آینده" را با هدف ایجاد جایگزینی برای جریان‌های موجود تأسیس کرد. با این حال، این حزب در طول فعالیت خود با چالش‌های متعددی در فضای دوقطبی سیاست ترکیه مواجه بود.