عراق: سندی مبنی بر حمله از خاک ما به عربستان ارائه نشده است
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق ضمن تأکید بر تدوین طرحی جامع برای حفظ حاکمیت ملی، خواستار ارائهی شواهد شفاف دربارهی مبدأ حملات اخیر به عربستان شد.
به گزارش سرویس خبری، صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) در گفتگو با شبکهی تلویزیونی "العراقیه الاخباریه" اعلام کرد که تاکنون هیچ طرفی سندی مبنی بر انجام حملات از خاک عراق علیه عربستان سعودی ارائه نکرده است. وی تأکید کرد که حملات مشترک عربستان و آمریکا، در مسیر تحقیقات مربوط به ادعاهای پیشین در خصوص هدف قرار گرفتن خاک عربستان، مانعتراشی کرده است.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با بیان اینکه بغداد خواستار ارائهی شواهد و نشانههای روشن دربارهی آغاز حملات از داخل مرزهای عراق است، تصریح کرد که فرماندهیهای امنیتی در حال تدوین و آمادهسازی طرحی فراگیر برای جلوگیری از حملات و حفاظت از حاکمیت سرزمینی عراق هستند. وی خاطرنشان کرد که دولت فدرال به هیچگونه رفتار انفرادی اجازه نخواهد داد و به همین ترتیب، نقض حاکمیت از خارج از مرزهای عراق نیز پذیرفتنی نیست.
صباح نعمان در ادامهی سخنان خود افزود که نیروهای امنیتی رسمی کشور، تنها نهاد مسئول در پروندهی امنیتی هستند و دولت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد سلاح خارج از چارچوب قانونی و رسمی در اختیار گروهها باشد.
بامداد امروز، نیروهای آمریکا و عربستان سعودی مجموعهای از حملات هوایی را علیه چندین پایگاه لجستیکی و انبارهای تسلیحات گروههای مسلح در ساختار حشد شعبی انجام دادند. این حملات استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره و کرکوک را هدف قرار دادند.
طبق بیانیهی رسمی منتشر شده توسط وزارت کشور عراق و مقامات دو کشور دیگر، این اقدامات "پاسخی مستقیم و قاطع" به افزایش حملات فرامرزی توصیف شده است؛ بهویژه پس از آنکه طی سه روز گذشته، بیش از ۳۰ پهپاد تأسیسات نفتی و انرژی در منطقه و پایگاههای آمریکا را هدف قرار دادهاند.