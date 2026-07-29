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وزارت فرهنگ و جوانان دولت اقلیم کوردستان از پروژه ساخت تندیس پروفسور "جوزف اوربلی"، دانشمند و کوردشناس برجسته روس، خبر داد. همزمان، رایزنی‌ها میان اربیل و حلبچه درباره تعیین مکان نصب این تندیس همچنان ادامه دارد.

امروز چهارشنبه، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵)، وزیر فرهنگ و جوانان دولت اقلیم کوردستان در دیوان وزارتخانه از "ماکسیم روبین"، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان استقبال کرد. در این دیدار، وزیر فرهنگ از همکاری‌های فرهنگی کنسولگری روسیه، به‌ویژه در زمینه یاری رساندن به وزارتخانه برای مشارکت در جشنواره‌های فیلم کوردی در مسکو قدردانی نمود.

نامق هورامی، سخنگوی وزارت فرهنگ و جوانان در گفت‌وگو با وب‌سایت "کوردستان۲۴" اعلام کرد: ساخت تندیس دانشمند برجسته، جوزف اوربلی، بر اساس پیشنهاد یک دانشجوی کورد رشته مجسمه‌سازی در مسکو به نام "هاوار علی" صورت گرفته است.

وی، اشاره کرد که اداره کل فرهنگ حلبچه مسئولیت ساخت این تندیس را بر عهده گرفته است.

نامق هورامی، درباره مکان تعیین‌شده برای نصب این تندیس گفت: قرار است این تندیس در حلبچه نصب شود و ما آن را حق طبیعی آن‌ها می‌دانیم، اما امروز سرکنسول روسیه درخواست کرد که تندیس در اربیل قرار گیرد؛ برای حل این موضوع، پیشنهاد کرده‌ایم که کپی و نسخه‌ای از تندیس نیز در اربیل نصب شود تا به این بحث پایان داده شود.

پروفسور دکتر "جوزف اوربلی" یکی از سرشناس‌ترین دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی سابق و بنیان‌گذار بخش کوردشناسی در سن‌پترزبورگ به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت فرهنگ افزود که این پژوهشگر توانستە بخش کوردشناسی در روسیه را مستقل کرده و آن را از بخش خاورشناسی جدا سازد. به لطف تلاش‌های "اوربلی" بود که در سال ۱۹۵۹ بخش کوردی در مؤسسه نسخه‌های خطی شرقی در شهر لنینگراد افتتاح شد که این رویداد به عنوان دستاوردی بزرگ در تاریخ پژوهش‌های کوردشناسی محسوب می‌شود.