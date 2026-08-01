فشار حداکثری واشنگتن و چالش امنیت انرژی در ایران
سخنگوی دولت ایران: آمریکا میخواهد زندگی روزمرهی مردم را مختل کند
همزمان با تاکید وزیر خزانهداری آمریکا بر تشدید فشارهای اقتصادی و رهگیری داراییهای ایران در جهان، سخنگوی دولت ایران از آسیبهای جدی به زیرساختهای انرژی و بروز بحران در تامین سوخت خبر داد.
اسکات بیسنت، وزیر خزانهداری آمریکا روز شنبه، ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، در گفتگو با شبکهی فاکسنیوز تاکید کرد که واشنگتن به اعمال فشارهای نظامی و اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد. او تصریح کرد که دولت آمریکا با دقت در حال رهگیری و شناسایی اموال ایران در خارج از مرزهای این کشور است و تحریمها با هدف محدود کردن توانمندیهای جمهوری اسلامی با جدیت دنبال میشود.
وزیر خزانهداری آمریکا با اشاره به شناسایی مقادیر زیادی از داراییهای ایران در نقاط مختلف جهان، از تلاش برای بازگرداندن این مبالغ و اختصاص آنها به دعاوی حقوقی آسیبدیدگان از سیاستهای ایران خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از ۱۰۰ کشتی متعلق به "ناوگان سایه" که ایران برای دور زدن تحریمهای نفتی از آنها استفاده میکند، تحت تحریمهای شدید قرار گرفتهاند.
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد که صنعت نفت ایران روزهای دشواری را پشت سر میگذارد. او با اشاره به حملات اخیر به تاسیسات پارس جنوبی و پالایشگاه تهران، تاکید کرد که هدف از این اقدامات تنها آسیب به مراکز صنعتی نیست، بلکه مختل کردن زندگی روزمرهی مردم است.
مهاجرانی به طور غیرمستقیم به بروز بحران سوخت و کمبود بنزین در شهرهای مختلف ایران اذعان کرد و افزود که آسیب به مخازن نفت در تهران و البرز، توان ذخیرهسازی و توزیع سوخت در استانهای شمالی را به شدت کاهش داده است.
سخنگوی دولت ایران همچنین به محدودیتهای واردات بنزین به دلیل شرایط جنگی و محاصرهی دریایی اشاره کرد و گفت که این وضعیت فشار مضاعفی بر فرآیند تامین سوخت وارد کرده است. وی خاطرنشان کرد که هزینهی تولید و تامین بنزین با قیمت عرضهی آن تفاوت فاحشی دارد و عملیات بازسازی زیرساختهای آسیبدیده میتواند منجر به افزایش بیش از پیش هزینههای تولید انرژی در کشور شود. دولت ایران اکنون ناچار است با بازنگری در فرآیندهای تامین انرژی، تدابیر امنیتی شدیدتری را برای حفاظت از منابع باقیمانده اتخاذ کند.