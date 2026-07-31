هشدار تند تهران به واشنگتن و لندن

آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده می‌شوند

2 ساعت پیش

در حالی که گزارش‌ها از طرح مشترک آمریکا و اسرائیل برای هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های ایران حکایت دارد، تهران هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی با پاسخ قاطع و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه مواجه خواهد شد.

شبکه‌ی خبری "سی‌بی‌اس نیوز" به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال آماده‌سازی برای انجام یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی علیه تأسیسات انرژی ایران هستند. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود این حملات در پایان هفته‌ی جاری یا ابتدای هفته‌ی آینده آغاز شود. فهرست اهداف احتمالی شامل نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های کلیدی انرژی است که نشان‌دهنده‌ی تغییری راهبردی در اهداف، از مراکز نظامی به تأسیسات تاثیرگذار بر اقتصاد و توانمندی‌های دولتی ایران است.

این طرح در نشست دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، که از روز جمعه در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شد، مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه دونالد ترامپ هنوز فرمان نهایی برای آغاز این عملیات را صادر نکرده، اما در این نشست بر برخورد بسیار شدید با ایران تأکید کرده است. در همین حال، پنتاگون آمادگی کامل خود را برای اجرای دستورات اعلام نموده، هرچند برخی از دستیاران کاخ سفید به دلیل نگرانی از افزایش قیمت جهانی انرژی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ، با این گزینه مخالفت کرده‌اند.

هشدار امنیتی و طرح مقابله‌ی ایران

در واکنش به این تحرکات، یک مقام بلندپایه‌ی امنیتی ایران در گفتگو با خبرگزاری "تسنیم" اعلام کرد که تهران طرحی جامع برای مقابله با هرگونه اقدام "جنون‌آمیز" آمریکا آماده کرده است. وی تأکید کرد که در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ایران، تأسیسات حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت.

این تنش‌ها در حالی بالا می‌گیرد که پیش‌تر در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳)، ایالات متحده به مدت ۱۳ شب متوالی حملاتی را علیه پایگاه‌های نظامی و انبارهای پهپادی ایران انجام داده بود. همچنین در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲)، بمباران میدان گازی پارس جنوبی توسط اسرائیل منجر به نوسان در قیمت نفت و واکنش‌های متقابل شده بود.

رایزنی‌های دیپلماتیک و هشدار به بریتانیا

همزمان با تشدید تهدیدات نظامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، آخرین وضعیت امنیت منطقه را بررسی کرد. عباس عراقچی با انتقاد شدید از مواضع لندن، بریتانیا را به همکاری در حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل متهم کرد و نسبت به تصمیم لندن برای تروریستی اعلام کردن نیروهای مسلح ایران هشدار داد.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه تهران در حال تنظیم سازوکارهای قانونی و فنی تردد دریایی در تنگه‌ی هرمز با همکاری کشور عمان است، تأکید کرد: "هرگونه مداخله‌ی طرف ثالث در این موضوع منجر به بی‌ثباتی و پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد." وی همچنین تصریح کرد که بر اساس قوانین بین‌المللی، هر کشوری که خاک یا تأسیسات خود را برای حمله به کشوری دیگر در اختیار قرار دهد، شریک در تجاوز محسوب شده و حق دفاع مشروع را برای ایران محفوظ می‌دارد.

در مقابل، اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا با تأکید بر اینکه دولت جدید لندن به دنبال جنگ نیست، اظهار داشت که کشورش بخشی از هیچ درگیری نظامی علیه ایران نخواهد بود و هدف اصلی آن‌ها دیپلماسی و کاهش تنش‌ها برای بهبود روابط دوجانبه است.