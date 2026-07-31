شلیک به نفت‌کش در دریای عمان و التهاب در تنگه هرمز

2 ساعت پیش

امروز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، با هدف قرار گرفتن یک نفت‌کش در نزدیکی سواحل عمان، تقابل نظامی میان ایالات متحده و ایران وارد فاز جدید و فوق‌العاده خطرناکی شده است. به گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفت‌کش تجاری در فاصله ۱۲.۵ مایلی شمال شرقی سواحل لیمای عمان، هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت. این حمله باعث آسیب شدید به اتاق موتور و خارج شدن کشتی از حالت هدایت‌پذیری شده است. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست‌محیطی نداشته، اما امنیت دریایی منطقه را به شدت متزلزل کرده است.

هم‌زمان با این رویداد، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در پاسخ به آنچه «تخلفات قانونی» نامیده، دو نفت‌کش را هدف قرار داده و چهار کشتی دیگر را مجبور به تغییر مسیر کرده است. در این بیانیه تأکید شده که تنگه هرمز تحت مدیریت و نظارت کامل نیروهای دریایی ایران قرار دارد و هرگونه مداخله ارتش آمریکا با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. این درگیری‌ها باعث شده تا نرخ بیمه جنگی برای کشتی‌های عبوری به شدت افزایش یابد و ترافیک دریایی در این آبراهه حیاتی به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر برسد.

ادعای ترامپ: بمب‌افکن‌های ب-۲ تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کردند

در جبهه سیاسی و نظامی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که نیروهای این کشور با استفاده از بمب‌افکن‌های راهبردی ب-۲، تأسیسات هسته‌ای اصلی ایران شامل فوردو، نطنز و اصفهان را نابود کرده‌اند. ترامپ در جریان سخنرانی خود اعلام کرد که این عملیات در زمانی انجام شد که ایران تنها دو هفته تا دستیابی به کلاهک و تجهیزات هسته‌ای فاصله داشت. او با لحنی تند مدعی شد: «اگر من در این موضوع مداخله نمی‌کردم، امروز اسرائیلی وجود نداشت.»

با این حال، اعلام این خبر با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی مانند نیویورک تایمز به نقل از تحلیل‌گران نظامی گزارش داده‌اند که علی‌رغم ادعای ترامپ مبنی بر نابودی کامل، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که تأسیسات مستحکم فوردو که در دل کوهستان ساخته شده، آسیب‌های جدی دیده اما به طور کامل ویران نشده است.

ترامپ همچنین در اقدامی بی‌سابقه، آماری از تلفات نیروهای آمریکایی ارائه کرد که با آمارهای رسمی پنتاگون تناقض دارد. او حین سفر به پایگاه هوایی دوور برای ادای احترام به سربازان کشته‌شده، اعلام کرد که واشینگتن تاکنون ۱۶ یا ۱۸ سرباز خود را در درگیری‌های مستقیم با ایران از دست داده است؛ رقمی که فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) آمار رسمی سربازان کشته‌شده را ۱۴ نفر ثبت کرده و این اختلاف آمار، موجی از سؤالات و ابهامات را در رسانه‌ها ایجاد کرده است.

تشدید محاصره دریایی سنتکام با ناوشکن مایکل مورفی

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) نیز با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از تشدید بی‌پایان محاصره دریایی بندرهای ایران خبر داد. بر اساس آخرین گزارش سنتکام تا تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، نیروهای دریایی ایالات متحده با هدف مسدود کردن مسیرهای صادراتی و وارداتی ایران، مسیر ۳۰ کشتی تجاری را تغییر داده، ۲ کشتی را به دلیل نقض تحریم‌ها توقیف و ۲ کشتی دیگر را برای بازرسی متوقف کرده‌اند.

سنتکام همچنین تصاویری از بالگردهای ام‌اچ-۶۰آر سی هاوک مستقر بر روی ناوشکن موشک‌انداز یواس‌اس مایکل مورفی منتشر کرد که به صورت شبانه‌روزی در حال پایش و گشت‌زنی در آب‌های منطقه هستند. با وجود این سخت‌گیری‌های شدید، ارتش آمریکا مدعی شده است که به منظور کاهش فشارهای انسانی، به حدود ۳۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و مواد غذایی اجازه عبور داده است. این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری واشینگتن برای مسدود کردن شریان‌های اقتصادی تهران است.