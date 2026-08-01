وزیر نفت عراق در رأس هیئتی راهی ترکیە شد
عراق برای ازسرگیری صادرات نفت از بندر جیهان تلاش میکند
باسم محمد خزیر، وزیر نفت عراق برای امضای توافقنامهی جدید انتقال نفت خام از طریق خط لولهی راهبردی کرکوک-جیهان، در صدر هیئتی بلندپایه عازم آنکارا شد.
یک منبع آگاه در وزارت نفت عراق در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که امروز شنبه، ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، باسم محمد خزیر، وزیر نفت عراق به منظور امضای یک توافقنامهی ویژهی مرتبط با انتقال و بارگیری نفت خام عراق، راهی آنکارا، پایتخت ترکیه شده است. این سفر با هدف ساماندهی و تضمین تداوم فرآیند صادرات نفت از این مسیر راهبردی انجام میشود.
این اقدام در پی پایان یافتن مهلت توافقنامهی پیشین میان عراق و ترکیه صورت میگیرد. دو کشور در تلاشاند در چارچوب همکاریهای مشترک، از استمرار صادرات نفت خام اطمینان حاصل کرده و تعاملات خود را در بخش انرژی تقویت کنند. لازم به ذکر است که توافقنامهی پیشین مربوط به خط لولهی کرکوک-جیهان، پس از چندین دهه فعالیت، در ۲۷ ژوئیهی گذشته به پایان رسیده بود.
پیش از این، یک منبع مسئول در شرکت نفت شمال در ۲۴ ژوئن گذشته فاش کرده بود که عملیات آمادهسازی و بازسازی خط لولهی عراق-ترکیه از کرکوک تا بندر جیهان به پایان رسیده است. بر اساس این گزارش، پمپاژ آزمایشی از طریق این خط لوله طی دو هفتهی آینده آغاز خواهد شد تا مقدمات بازگشت صادرات نفت به شیوهای پایدار فراهم شود.