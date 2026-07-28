ترهبار سلیمانیه؛ از مهمترین مراکز عرضه محصولات بومی کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴)- رونق تولید داخلی و استقبال از محصولات ارگانیک، ترهبار سلیمانیه را به یکی از مهمترین مراکز عرضه محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان تبدیل کرده است؛ بازاری که در آن تولیدات مناطق مختلف، از زاخو تا خانقین، مستقیماً به دست مصرفکنندگان میرسد و سیاست حمایت از کشاورزان و تولید داخلی نیز به تقویت آن کمک کرده است.
ترهبار سلیمانیه امروز به یکی از بزرگترین مراکز عرضه و توزیع محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان تبدیل شده است؛ بازاری که انواع میوه و سبزیجات تولیدشده در مناطق مختلف کوردستان، از زاخو در شمال تا خانقین در جنوب، در آن عرضه میشود و نقش مهمی در حمایت از کشاورزان و باغداران محلی ایفا میکند.
سامان عثمان، یکی از کشاورزان منطقه قرهداغ، در حالی که صندوقهای گوجهفرنگی خود را به نمایش میگذاشت، به کوردستان۲۴ گفت: «این گوجهها با آب چاه آبیاری شدهاند و در تولید آنها از مواد صنعتی استفاده نشده است. این محصول بومی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.»
استقبال شهروندان از محصولات محلی و ارگانیک در سالهای اخیر افزایش یافته است. بسیاری از مصرفکنندگان، به دلیل کیفیت و تازگی بیشتر، محصولات تولید داخل را به نمونههای وارداتی یا محصولاتی که با روشهای صنعتی تولید شدهاند ترجیح میدهند.
فریق محمد، از فروشندگان ترهبار سلیمانیه نیز در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «گوجهفرنگی قرهداغ و انگور منطقه شارهزور از باکیفیتترین محصولات کشاورزی اقلیم هستند و همواره با استقبال مشتریان روبهرو میشوند.»
در کنار این محصولات، خیار تولیدشده در منطقه شارباژیر و بامیه شارهزور نیز از جمله محصولاتی هستند که توجه خریداران را به خود جلب کردهاند.
دانا فاضل، یکی دیگر از کسبه ترهبار سلیمانیه، گفت: «امسال گونه جدیدی از بامیه در شارهزور تولید شده که از نظر طعم و رنگ کیفیت مطلوبی دارد و علاوه بر بازار داخلی، به جنوب عراق نیز صادر میشود.»
فعالان بازار میگویند که بخش عمده میوه و سبزیجات عرضهشده در ترهبار سلیمانیه تولید داخل اقلیم کوردستان است؛ موضوعی که در نتیجه سیاستهای حمایتی دولت اقلیم از بخش کشاورزی و تولید داخلی تحقق یافته است.
عطا محمد، رئیس اتحادیه سبزی و میوهفروشان، با اشاره به سهم بالای تولید داخلی در بازار گفت: «حدود ۹۰ درصد میوه و سبزیجات عرضهشده در بازار، تولید داخل است و وزارت کشاورزی بر روند تولید، عرضه و توزیع آنها نظارت دارد.»
هندوانه نیز از دیگر محصولات پرطرفدار فصل تابستان در ترهبار سلیمانیه است. این محصول در مناطق مختلفی از جمله شارهزور، اربیل و پنجوین کشت میشود و هر منطقه، هندوانهای با ویژگیهای کیفی و طعم خاص خود تولید میکند.
مهدی حسن، یکی از کشاورزان، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: «هندوانه تولید داخل از ماه ژوئن وارد بازار میشود و محصول مناطق شارهزور، اربیل و پنجوین هر کدام کیفیت و طعم متفاوتی دارند.»
در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان در فصل اوج برداشت محصولات بومی، واردات برخی میوهها و سبزیجات را ممنوع میکند تا بازار مناسبی برای فروش تولیدات کشاورزان فراهم شود.
در کنار تأمین نیاز بازار داخلی، بخشی از محصولات فصلی تولیدشده در اقلیم کوردستان نیز به دیگر استانهای عراق و همچنین برخی کشورهای منطقه و اروپا صادر میشود؛ موضوعی که نشاندهنده افزایش ظرفیت تولید و رشد جایگاه محصولات کشاورزی اقلیم در بازارهای صادراتی است.
ب.ن