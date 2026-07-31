دمای هوا در ۵ استان عراق به ۵۰ درجه رسید

1 ساعت پیش

سازمان هواشناسی عراق از تداوم موج گرمای شدید تا اواسط هفته‌ی آینده خبر داد؛ همزمان با پیاده‌روی اربعین، دمای هوا در بسیاری از مناطق به مرز ۵۰ درجه‌ی سیلیزی رسیده است.

سازمان هواشناسی و زلزله‌شناسی عراق امروز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، در گزارشی اعلام کرد که دمای هوا در پنج استان این کشور به ۵۰ درجه‌ی سیلیزی رسیده است. طبق این پیش‌بینی، موج گرمای کنونی که از امروز آغاز شده، تا اواسط هفته‌ی آینده به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

استان‌های درگیر با گرمای شدید

بر اساس داده‌های هواشناسی، استان‌های "واسط، مثنی، ذی‌قار، بصره و میسان" سرخ‌ترین نقاط نقشه هستند و دمای ۵۰ درجه‌ی سیلیزی (نیمی از نقطه‌ی جوش آب) را تجربه می‌کنند. همچنین در استان‌های بغداد، کرکوک، بابل، صلاح‌الدین، کربلا، دیوانیه و نجف، دمای هوا به ۴۹ درجه‌ی سیلیزی رسیده است.

بحران خدمات‌رسانی در پایتخت

دیلان بارزان، خبرنگار "کوردستان ۲۴" در بغداد گزارش داد که پایتخت عراق علاوه بر گرمای ۴۹ درجه‌ای، با وضعیت نامناسب توزیع برق دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند. این گرمای طاقت‌فرسا در حالی است که شهروندان در طول ۲۴ ساعت تنها ۴ تا ۵ ساعت از برق ملی بهره‌مند هستند.

مقامات بهداشتی و هواشناسی به ساکنان این مناطق توصیه کرده‌اند که برای حفظ سلامت خود، جز در موارد ضروری از خانه‌های خود خارج نشوند و در صورت لزوم، حتماً از چتر برای مقابله با تابش مستقیم آفتاب استفاده کنند.

هم‌زمانی گرما با مراسم اربعین

افزایش بی‌سابقه‌ی دما در حالی رخ می‌دهد که مراسم پیاده‌روی اربعین در عراق در جریان است. بخش بزرگی از زائران در استان بغداد و سایر مناطق جنوبی، در این شرایط جوی دشوار به‌صورت پیاده به سمت کربلا در حال حرکت هستند.

در همین راستا، وزارت کشور عراق و نهادهای خدماتی هشدار داده‌اند که زائران باید تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از گرمازدگی را در اولویت قرار دهند. توده‌ی هوای گرم فعلی دست‌کم تا سه روز دیگر در اکثر مناطق مرکزی و جنوبی عراق ماندگار خواهد بود.