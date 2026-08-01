1 ساعت پیش

افزایش بارندگی‌های اخیر در اقلیم کوردستان باعث احیای اکوسیستم و رونق دوباره‌ی صنعت زنبورداری شده و یکی از ارزشمندترین محصولات طبیعی این منطقه را به جایگاه اصلی خود بازگردانده است.

صدای ممتد وزوز زنبورها در میان کوهستان‌های کوردستان، بسیار پیش از آنکه اولین شانه‌ی عسل از کندو خارج شود، به گوش می‌رسد. در میان دامنه‌هایی که پوشیده از گل‌های وحشی و گیاهان تازه‌رسته است، زنبورداران با دقت و حوصله در میان ردیف‌های کندوهای چوبی حرکت می‌کنند و نشانه‌های ظریفی را می‌جویند که خبر از به ثمر نشستن ماه‌ها تلاش صبورانه می‌دهد. در این منطقه، عسل فراتر از یک محصول فصلی است؛ این ماده‌ی ارزشمند حاصل پیوند عمیق میان زمین، تنوع زیستی و نسل‌هایی از هنرمندان است که آموخته‌اند در هماهنگی کامل با طبیعت گام بردارند.

تجربه‌ی چهل‌ساله در خدمت طبیعت

برای عثمان مجید احمد، زنبوردار پیشکسوت، این رابطه بخش بزرگی از زندگی او را رقم زده است. او که متخصص پرورش زنبور عسل است و بر کندوهای حرفه‌ای جهت تکثیر و گسترش جمعیت زنبورها در سراسر اقلیم کوردستان نظارت دارد، زنبورداری را نه صرفاً یک شغل، بلکه شراکتی مادام‌العمر می‌داند که بر پایه‌ی اعتماد و تجربه بنا شده است.

عثمان مجید احمد در حالی که با دستان بدون دستکش، توده‌ای از زنبورها را لمس می‌کرد، به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: "من بیش از ۴۰ سال است که زندگی‌ام را با آن‌ها تقسیم کرده‌ام. ما به یک درک متقابل رسیده‌ایم؛ آن‌ها خشم خود را به سمت من برنمی‌گردانند."

اعتماد‌به‌نفس او بازتاب دهه‌ها تجربه در درک ریتم زندگی کندو است. او می‌گوید تماشای زنبورهایی که پیش از پر کردن شانه‌ها با عسل، خودشان موم را می‌سازند، یکی از شگفت‌انگیزترین جلوه‌های دقت در طبیعت است. عملیات برداشت تنها زمانی آغاز می‌شود که این فرآیند طبیعی به پایان رسیده باشد تا اصالت محصولی که بسیاری از تولیدکنندگان محلی آن را یکی از نفیس‌ترین گنجینه‌های طبیعی کوردستان می‌دانند، حفظ شود.

تنوع زیستی؛ راز کیفیت عسل کوردستان

عسل اصیل کوهستان کوردستان ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود را از محیطی می‌گیرد که در آن تولید می‌شود. زنبورها در میان چشم‌اندازهای متنوعی که سرشار از گیاهان دارویی وحشی، درختچه‌های گل‌دار و گیاهان بومی است، به جست‌وجوی شهد می‌پردازند. این تنوع زیستی به عسل طعمی متمایز می‌بخشد و پیوند نزدیک میان سلامت محیط زیست و موفقیت در زنبورداری را تقویت می‌کند.

عثمان مجید احمد معتقد است که این کار به چیزی فراتر از نگهداری کندوها نیاز دارد؛ زنبوردار باید رفتار زنبورها، تغییرات فصلی و تعادل ظریف لازم برای شکوفایی کلونی‌ها را به‌خوبی درک کند. او توضیح می‌دهد: "در فرهنگ عامه‌ی کوردی، مردم اغلب می‌گویند زنبورها می‌توانند تهاجمی باشند، اما این موضوع واقعاً به مهارت زنبوردار بستگی دارد. دانستن اینکه چگونه آن‌ها را مدیریت کنید تا آرام بمانند، هنری است که به تجربه‌ی عمیقی نیاز دارد."

پایان خشکسالی و جهش در تولید

این پیوند سنتی پس از بهبود چشمگیر وضعیت محیط زیست در اقلیم کوردستان، اهمیت مضاعفی یافته است. پس از چندین سال خشکسالی، بارندگی‌های فراوان در فصل جاری باعث دگرگونی طبیعت، احیای منابع آبی و بازگشت پوشش گیاهی شده است که زیربنای سلامت کلونی‌های زنبور محسوب می‌شود. بهبود شرایط محیطی منجر به یکی از بهترین برداشت‌های عسل در سال‌های اخیر شده و برای تولیدکنندگانی که فصول متوالی با کاهش تولید دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، نویدبخش بوده است.

با این حال، برای زنبورداران، فراوانی عسل تنها بخشی از ماجرا است. احیای گیاهان گل‌دار در سراسر منطقه به این معناست که کلونی‌ها توانسته‌اند برای مدتی طولانی‌تر از منابع متنوع‌تری تغذیه کنند. کندوهای قوی‌تر و زنبورهای سالم‌تر، نشانه‌های آشکاری هستند که ثابت می‌کنند اکوسیستم‌های آسیب‌دیده از خشکسالی‌های طولانی، روند بهبودی را آغاز کرده‌اند.

عثمان مجید احمد می‌گوید سال‌های سخت خشکسالی، تولیدکنندگان را در سراسر کوردستان تحت فشار قرار داد و بسیاری را مجبور کرد تا تلاش مضاعفی صرفاً برای حفظ کلونی‌های خود انجام دهند. او معتقد است بازگشت بارندگی‌های منظم، نه تنها بهره‌وری را بازگردانده، بلکه این اطمینان را ایجاد کرده است که خودِ طبیعت در حال بازیابی است.

زنبورداری؛ شاخص سلامت محیط زیست

این دیدگاه بازتاب‌دهنده‌ی یک درک کلی در این بخش است: زنبورهای شکوفا، شاخص سلامت محیط زیست هستند. موفقیت آن‌ها به پوشش گیاهی غنی، آب پاک و شرایط اکولوژیکی پایدار بستگی دارد و همین امر، کندو را به معیاری غیررسمی برای سنجش سلامت اراضی اطراف تبدیل می‌کند.

برداشت دوباره‌ی محصول همچنین بر اهمیت گسترده‌تر حفاظت از صنعت عسل کوردستان تأکید دارد. زنبورداری علاوه بر ارزش تجاری، از معیشت روستایی حمایت کرده و از طریق گرده‌افشانی به حفظ تنوع زیستی کمک می‌کند. حفظ جمعیت‌های سالم زنبور عسل به بهره‌وری کشاورزی کمک کرده و اکوسیستم‌هایی را که گونه‌های گیاهی بی‌شماری به آن‌ها وابسته‌اند، تقویت می‌کند.

عثمان مجید احمد بر این باور است که صیانت از این میراث نیازمند تعهد جمعی است. او می‌گوید: "بسیار حیاتی است که همه‌ی مردم کوردستان برای محافظت از این صنعت با یکدیگر همکاری کنند. ما می‌توانیم به تولید مرغوب‌ترین عسل جهان و عرضه آن به تمام نقاط دنیا افتخار کنیم."

اعتماد‌به‌نفس او نشان‌دهنده‌ی خوش‌بینی فزاینده در میان تولیدکنندگان محلی است که فرصت‌های رو به رشدی را برای عسل اصیل کوردستان جهت تقویت جایگاه خود در بازارهای داخلی عراق و بازارهای بین‌المللی می‌بینند. آن‌ها استدلال می‌کنند که حفظ این اعتبار به حفاظت از مهارت‌های سنتی در کنار چشم‌اندازهای طبیعی که این محصول را متمایز می‌کند، بستگی دارد.

با آغاز فصل برداشت دیگری در ارتفاعات کوردستان، فعالیت آرام پیرامون هر کندو داستانی را روایت می‌کند که فراتر از خودِ عسل است؛ داستانی از صبر صیقل‌خورده در طول دهه‌ها، جوامعی که معیشت‌شان با ریتم طبیعت گره خورده و سرزمین‌هایی که پس از سال‌ها سختی، قدرت نوسازی خود را بازیافته‌اند.

برای زنبورداران کوردستان، حفاظت از عسل اصیل کوهستان در نهایت به معنای محافظت از چیزی بزرگتر است: تنوع زیستی که زنبورها را حفظ می‌کند، سنت‌های روستایی که جوامع را سرپا نگه می‌دارد و یک میراث فرهنگی زنده که همچنان ثروت ارتفاعات کوردستان را به یکی از ستایش‌شده‌ترین هدایای طبیعی منطقه تبدیل می‌کند.