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پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با سرکنسول‌های پیشین و جدید آلمان، ضمن قدردانی از حمایت‌های برلین، بر ضرورت توسعه‌ی روابط راهبردی در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

به گزارش بارگاه بارزانی، پرزیدنت مسعود بارزانی امروز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، در اربیل با آلبرشت فون ویتکه، سرکنسول آلمان، به مناسبت پایان دوره‌ی مأموریت وی و کریستیان اولفکه، سرکنسول جدید این کشور، دیدار کرد.

در ابتدای این نشست، آلبرشت فون ویتکه با اشاره به چهل و سومین سالگرد جنایت انفال بارزانی‌ها، مراتب تسلیت و همدردی خود را به پرزیدنت بارزانی ابراز کرد و این فاجعه را "خاطره‌ای تلخ در تاریخ ملت کوردستان" نامید.

وی همچنین از همکاری و هماهنگی‌های دولت و مردم اقلیم کوردستان در طول دوران مأموریتش قدردانی کرد و فعالیت در اقلیم کوردستان را "تجربه‌ای غنی" توصیف نمود.

سرکنسول پیشین آلمان با تأکید بر پیوندهای مستحکم میان اقلیم کوردستان و آلمان، بر تداوم حمایت‌های کشورش از دولت اقلیم کوردستان و نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در مسیر مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

در مقابل، پرزیدنت مسعود بارزانی ضمن سپاسگزاری از تلاش‌های آلبرشت فون ویتکه، به کریستیان اولفکه، سرکنسول جدید آلمان، خوش‌آمد گفت و برای وی در انجام وظایف پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد. پرزیدنت بارزانی همچنین از مواضع دولت و ملت آلمان در روزهای سخت و نبرد با تروریسم قدردانی کرد و خواهان گسترش و تعمیق روابط دوستانه میان دو طرف در تمامی عرصه‌ها شد.

در بخش دیگری از این دیدار، طرفین درباره‌ی آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی عراق، دگرگونی‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و همچنین خطرات ناشی از ظهور دوباره‌ی تروریسم و تندروی در خاورمیانه به تبادل نظر پرداختند.

بررسی فرآیند سیاسی در اقلیم کوردستان، وضعیت کورد در سوریه و روند صلح در ترکیه، از دیگر محورهای مهم گفتگوی پرزیدنت مسعود بارزانی با دیپلمات‌های آلمانی بود.