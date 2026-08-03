فؤاد حسین: عراق به بازسازی شنگال و جبران خسارت بازماندگان ایزدی پایبند است

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معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق در مراسم دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها، بر تلاش‌های مشترک بغداد و اربیل برای اجرای عدالت و بازگشت آوارگان تأکید کرد.

فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق، روز دوشنبه۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، در مراسمی که به مناسبت دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها در شهر اربیل برگزار شد، بر تعهد دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان برای التیام زخم‌های جامعه‌ی ایزدی و محاکمه‌ی عاملان جنایات تأکید کرد.

فؤاد حسین در ابتدای سخنان خود، مراتب درود و احترام علی زیدی، نخست‌وزیر عراق را به حاضران ابلاغ و اعلام کرد که به نمایندگی از وی در این مراسم شرکت کرده است. وی همچنین از دولت اقلیم کوردستان برای سازماندهی این مراسم قدردانی کرد و به مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان خیرمقدم گفت.

مروری بر جنایات تاریخی در عراق

وزیر امور خارجه‌ی عراق با اشاره به رنج‌های تاریخی این کشور اظهار داشت که امروز یادآور خاطره‌ای تلخ است که ۱۲ سال پیش بر عراق و اقلیم کوردستان گذشت. وی به زنجیره‌ای از جنایات در تاریخ عراق از جمله اخراج اجباری کوردهای فیلی در سال ۱۹۸۰ و ناپدید شدن ۱۲ هزار جوان این طیف، نسل‌کشی بارزانی‌ها و مفقود شدن ۸ هزار تن، و همچنین جنایت انفال در حلبچه اشاره کرد.

فؤاد حسین تصریح کرد: "این جنایات ادامه یافت تا به سازمان تروریستی داعش رسید؛ گروهی که هدفش نابودی تنوع جامعه‌ی عراق بود و در شنگال مرتکب جنایاتی شد که با ابتدایی‌ترین اصول انسانی در تضاد بود." وی افزود که شجاعت و فداکاری مردم عراق و نیروهای پیشمرگه، نقشه‌های تروریست‌ها را با شکست مواجه کرد.

برنامه‌های حمایتی و بازسازی شنگال

معاون نخست‌وزیر عراق با تمجید از نقش نیروهای امنیتی و به‌ویژه نیروهای پیشمرگه در آزادسازی مناطق و بازگرداندن ثبات، خاطرنشان کرد که وجدان ملی هرگز جنایات سازمان‌یافته‌ی داعش علیه ایزدی‌ها را فراموش نخواهد کرد.

وی در مورد اقدامات دولت اعلام کرد که طرحی جامع برای بازگشت آوارگان و بازسازی شنگال در دست اجرا است. فؤاد حسین به اجرای "قانون بازماندگان زن ایزدی" اشاره کرد که شامل جبران خسارت مالی، تأمین زمین و مسکن، و توانبخشی روانی قربانیان می‌شود.

وزیر امور خارجه‌ی عراق همچنین بر تداوم تلاش‌ها برای تعیین تکلیف مفقودشدگان، تفحص گورهای جمعی و شناسایی هویت قربانیان بر اساس استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: "وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک خود تلاش می‌کند تا این پرونده در سطح بین‌المللی زنده بماند و هیچ جنایتکاری از مجازات فرار نکند."

در پایان، فؤاد حسین تأکید کرد که حفاظت از تنوع جامعه، گزینه‌ای راهبردی برای حفظ یکپارچگی عراق است و دولت برای توسعه‌ی فرهنگ مدارا و همزیستی جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تلاش می‌کند.