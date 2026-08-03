نچیروان بارزانی از احمد شرع برای سفر به اقلیم کوردستان دعوت کرد

55 دقیقه پیش

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان طی یک سفر رسمی وارد دمشق شد و مورد استقبال احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه قرار گرفت.

دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان امروز دوشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: نقش اقلیم کوردستان در مسائلی که در منطقه رخ می‌دهد، نقشی مثبت و مورد پذیرش است و ما به این مسیر ادامه خواهیم داد.

وی افزود: نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان بر توسعه و ارتقای روابط تاکید کرد و احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه نیز با احترام و قدردانی به نقش اقلیم کوردستان در رویدادها و تحولات گذشته نگریسته است.

سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم این سفر به نقطه قوتمندی در روابط دوطرف تبدیل شود. این نخستین دیدار طرفین نیست و پیش از این نیز دو دیدار دیگر میان نچیروان بارزانی و احمد شرع برگزار شده بود.

دلشاد شهاب در ادامه فاش کرد: در حال حاضر سوریه اقدامات و گام‌های خود را برای افتتاح کنسولگری در شهر اربیل آغاز کرده است و نچیروان بارزانی در این دیدار از احمد شرع دعوت کرده است تا به اقلیم کوردستان سفر کند.