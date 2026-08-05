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اربیل (کوردستان۲۴)- استانداری اربیل از ادامه عملیات اجرایی پروژه احداث یک جاده ۶۰ متری خبر داد؛ مسیری که دو جاده راهبردی ۱۲۰ متری و ۱۵۰ متری این شهر را به یکدیگر متصل می‌کند و بخشی از برنامه دولت اقلیم کوردستان برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود شبکه راه‌های پایتخت اقلیم به شمار می‌رود.

در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه از سوی استانداری اربیل منتشر شد، آمده است این پروژه در چارچوب برنامه‌های دولت اقلیم برای توسعه خدمات عمومی و نوسازی شبکه جاده‌ای اربیل اجرا می‌شود و هدف آن، افزایش ارتباط میان دو محور اصلی شهر و تسهیل تردد شهروندان است.

بر اساس این بیانیه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه، احداث یک کانال زهکشی بتنی مسلح به طول یک‌هزار و ۵۸۰ متر است که برای جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی طراحی شده است.

به گفته استانداری، این سامانه زهکشی با جلوگیری از تجمع آب‌های ناشی از بارندگی، مدیریت آب‌های سطحی را بهبود می‌بخشد، تاب‌آوری شبکه جاده‌ای را افزایش می‌دهد و بستر مناسبی برای توسعه شهری در آینده فراهم می‌کند.

استانداری اربیل همچنین اعلام کرد که با بهره‌برداری از این مسیر، انتظار می‌رود تراکم ترافیک در این بخش از شهر کاهش یابد و رفت‌وآمد میان جاده‌های اصلی اربیل روان‌تر شود؛ موضوعی که در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی برای جمعیت رو به رشد شهر ارزیابی می‌شود.

بخشی از برنامه بلندمدت توسعه زیرساخت‌ها

اجرای این پروژه در حالی ادامه دارد که دولت اقلیم کوردستان برنامه بلندمدت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را دنبال می‌کند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره رسانه و اطلاعات اقلیم کوردستان، کابینه نهم این دولت از ژوئیه ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۶، ۸۱۰ پروژه جاده و پل را به پایان رسانده و در این مدت، سه‌هزار و ۵۵ کیلومتر جاده را با سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون و ۵۷ میلیارد دینار عراق احداث یا بازسازی کرده است.

به گفته دولت اقلیم، این برنامه که از آن با عنوان «انقلاب جاده‌ای» یاد می‌شود، از سه منبع مالی شامل بودجه‌های عمرانی، اعتبارات عادی وزارت ساخت‌وساز و مسکن و همچنین اختصاص ۳۰ درصد درآمد ایستگاه‌های توزین کامیون‌های تجاری برای نگهداری و توسعه جاده‌ها تأمین مالی می‌شود.

صدها پروژه در دست اجرا

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در قالب این برنامه، ۱۰۴ پروژه راهبردی به ارزش ۹۸۶ میلیارد دینار عراق اجرا شده که شامل احداث یا بازسازی یک‌هزار و ۵۹۸ کیلومتر جاده، ۲.۴۵ کیلومتر تونل و ۹۲۸ متر پل است.

همچنین ۴۵۱ پروژه بازسازی و نگهداری جاده‌ها از محل بودجه عادی وزارت ساخت‌وساز و مسکن، ۵۹۴ کیلومتر از شبکه راه‌ها را پوشش داده است. افزون بر این، ۲۵۵ پروژه دیگر که از محل درآمد ایستگاه‌های توزین تأمین مالی شده‌اند، به ساخت یا بازسازی ۸۶۳ کیلومتر جاده و ۵۰۰ متر پل منجر شده‌اند.

دولت اقلیم کوردستان همچنین اعلام کرده است که هم‌اکنون ۲۲۷ پروژه راهبردی دیگر با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده چهار تریلیون و ۱۷۹ میلیارد دینار عراق در دست اجراست. این پروژه‌ها شامل دو هزار و ۲۳۹ کیلومتر جاده، تونل و تقاطع‌های حمل‌ونقلی است.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به بزرگراه کوری–شقلاوه–قندیل، بزرگراه کویه–اربیل، پروژه جاده و پل بَستی شَرغه، بزرگراه دوکان–چوارقورنه و کریدور جاده‌ای کلار–دربندیخان اشاره کرد.

ادامه پروژه‌ها با وجود محدودیت‌های مالی

اداره رسانه و اطلاعات اقلیم کوردستان اعلام کرد که شماری از این پروژه‌ها به دلیل مشکلات مالی و تعلیق سهم بودجه اقلیم از سوی دولت فدرال عراق با تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

با این حال، دولت اقلیم تأکید کرده است که برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها، از منابع و درآمدهای داخلی استفاده کرده و روند اجرای طرح‌های عمرانی را ادامه داده است.

به گفته دولت اقلیم کوردستان، هدف از اجرای این برنامه، تقویت ارتباطات اقتصادی، افزایش ایمنی جاده‌ها، تسهیل حمل‌ونقل تجاری، بهبود ارتباط مناطق روستایی با مراکز شهری و نوسازی شبکه حمل‌ونقل اقلیم است.

ب.ن